Powstanie nowa organizacja ruchu wokół CPK

"Powstanie projekt stałej, nowej organizacji ruchu dla sieci drogowej wokół CPK, która obejmie gminy Baranów, Teresin i Wiskitki. Opracowanie nowej organizacji ruchu dla dróg wokół inwestycji to niezbędny etap prac przygotowawczych do budowy lotniska" - przekazała w komunikacie spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnego projektu stałej organizacji ruchu dla najbliższego układu drogowego poza obszarem inwestycji. Chodzi o drogi powiatowe i gminne położone na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. "Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń nowa organizacja ruchu zmieni aktualną i będzie obowiązywać do czasu i w trakcie przebudowy układu drogowego wokół portu lotniczego CPK" - wyjaśniono.

Zadanie zrealizuje Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych z Poznania, a wartość kontraktu to prawie 225 tys. zł netto - dodano.

Inwestycje drogowe związane z CPK

Jak zaznaczono w komunikacie, w ramach realizacji umowy zwycięzca przetargu m.in.: wykona analizę i koncepcję zmian organizacji ruchu na drogach, na które będzie mieć wpływ budowa CPK, uzyska opinie i wytyczne od interesariuszy, wykona i uzgodni z zarządcami dróg projekt proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz wykona projekt stałej organizacji ruchu po otrzymaniu przez CPK decyzji lokalizacyjnej, który poprawi efektywność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz skomunikuje tereny pozostające poza obszarem budowanego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.