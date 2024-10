CPK: Projekt budowlany gotowy, ruszyły odbiory

- Obejmując spółkę CPK nadzorem Ministerstwa Infrastruktury, mieliśmy od początku jasne zadanie zbieżne z celem całego rządu: zaktualizować i urealnić budowę CPK, kluczowego dla Polski projektu infrastrukturalnego. Mamy dziś kolejny konkret na drodze do powstania lotniska centralnego. Projekt budowlany portu jest gotowy, prace projektowe są na finiszu, wyraźnie przyspieszamy- powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie.

Projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. m2. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach:

Poziom +2: odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty strefa Schengen, część przylotów Non-Schengen,

Poziom +1: przyloty i odloty strefa Non-Schengen, centra transferowe, kontrola dokumentów,

Poziom 0: bramki autobusowe Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu, hala przylotów, wymieniono.

450 tys. m2 powierzchni terminala pasażerskiego

Budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170, podano także.

- Zgodnie z zapowiedziami, konsekwentnie realizujemy kolejne kroki w ramach przygotowań do budowy nowego lotniska. Otrzymaliśmy od projektanta dokumentację budowlaną, w skład której wchodzi m.in. ok. 6 250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. W tej chwili trwa drobiazgowa weryfikacja dokumentacji - dodał prezes CPK Filip Czernicki.

CPK obsłuży 34 mln pasażerów rocznie

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie - z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów to ok. 40 proc.

Projekt zakłada w I fazie dostępność 27 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowisk kontaktowych dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego). Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie obsługa od 50 do 68 statków powietrznych - w zależności od typu floty, wymieniono także.

W skład konsorcjum master architekta CPK wchodzą wybrane w przetargu biura projektowe Foster + Partners i Buro Happold oraz ponad 30 innych firm z różnych branż, w tym np. NACO, Kuryłowicz & Associates i Cundall. W sumie w pracach master architekta lotniska i dworca brało udział niemal 500 projektantów.