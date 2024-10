NFOŚiGW otwiera nabór na projekty związane z ochroną przed powodzią

"Od 30 września 2024 r. do 31 marca 2025 r. trwa nabór wniosków na budowę, rozbudowę lub remont urządzeń wodnych. O dotacje mogą ubiegać się Wody Polskie i Urzędy Morskie na wytypowane wcześniej projekty, m.in. na terenach popowodziowych. Od 30 września 2024 r. do 30 września 2025 r. trwa nabór wniosków w ramach działania FEnIKS, 2.4.4 Renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych. O dotacje na wytypowane wcześniej inwestycje mogą ubiegać się Wody Polskie" - czytamy w komunikacie.

Łączny budżet dwóch naborów w ramach działania FEnIKS, 2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom wynosi ponad 1,2 mld zł.

- W obecnej sytuacji związanej z powodzią ten nabór nabiera zupełnie innego znaczenia i będzie przez nas traktowany absolutnie priorytetowo, zarówno w kontekście oceny wniosków, jak i podpisywania umów. Głównym beneficjentem będą Wody Polskie, ale również Urzędy Morskie. Jesteśmy otwarci na różnego typu projekty związane z infrastrukturą - powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak podczas konferencji prasowej.

Dodała, że są już zdefiniowane projekty, które w trybie pilnym będą zgłaszane do dofinansowania.

"Pomoc z działania 2.4.5 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi i suszy oraz zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją jest skierowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Urzędów Morskich. W ogłoszonym 30 września naborze do rozdysponowania jest ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Ochrona przed skutkami zmian klimatu: Nowe projekty w ramach FEnIKS

Zadania obejmują budowę i modernizację urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej. Przedmiotem inwestycji mogą być m.in. zbiorniki suche do redukcji fali powodziowej chroniące tereny zurbanizowane, zbiorniki wodne małej retencji o pojemności do 5 mln m3 oraz modernizacja istniejących zbiorników wodnych. To także projekty obejmujące transformację terenu, np. budowę kanałów, polderów i wrót przeciwpowodziowych. Ich założenia muszą być spójne z założeniami przepisów unijnych i krajowych dotyczącymi ochrony przyrody i adaptacji do zmian klimatu. Wśród projektów, które mogą zostać zgłoszone w naborze są m.in. przebudowa wałów Odry i Wisły, wymieniono w informacji.

Celem drugiego naboru jest przygotowanie miast na skutki zmian klimatu np. ekstremalne opady, błyskawiczne powodzie, wysokie temperatury czy susze. Budżet naboru na proekologiczne inwestycje wynosi 250 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Beneficjentami programu mogą być średnie miasta i uzdrowiska z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego regionalnego. W ramach pierwszej edycji naboru przyznano 136,2 mln zł dofinansowania z FEPW na realizację proekologicznych inwestycji w 12 miastach, podano także.