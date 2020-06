Jak podaje agencja Kyodo, sezonowo skorygowane dane ujawniły wczesne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa, na którą władze Nowej Zelandii zareagowały wprowadzeniem ogólnokrajowej kwarantanny i surowego zakazu podróżowania, i zapoczątkowały w kraju techniczną recesję z gorszymi prognozami na kwartał kwiecień-czerwiec.

Według nowozelandzkiego urzędu statystycznego Stats NZ spadek PKB w okresie styczeń-marzec br. był największy od tego samego kwartału w 1991 roku. "Spadek o 1,6 proc. przekroczył kwartalne spadki w czasie światowego kryzysu finansowego" z lat 2008-2009 - ocenił starszy menedżer Stats NZ Paul Pascoe. "Jest to największy kwartalny spadek od 2,4-proc. spadku w okresie styczeń-marzec 1991 roku" - dodał.

W celu opanowania epidemii koronawirusa pod koniec marca br. cały kraj został objęty kwarantanną na prawie pięć tygodni, co zmusiło wszystkie firmy prowadzące działalność, która nie jest niezbędna do życia, do zamknięcia.

Według Stats NZ największego zmniejszenia aktywności gospodarczej doświadczył sektor usług, stanowiący prawie połowę całkowitego spadku PKB. Kryzys związany z koronawirusem poważnie dotknął też branżę hotelarską, budowlaną, transportową, pocztową i magazynową.

Jednak Stats NZ zastrzegł, że dane za I kwartał obejmowały jedynie aktywność gospodarczą przez pierwsze sześć dni kwarantanny, a pełne skutki zamknięcia będą widoczne w II kwartale. Wszystkie ograniczenia, z wyjątkiem zakazu wjazdu cudzoziemców do Nowej Zelandii, zostały zniesione 8 czerwca.

Nowej Zelandii udało się opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, z zaledwie trzema nowymi przypadkami zarejestrowanymi w okresie ponad trzech ostatnich tygodni, przy czym wszystkie dotyczyły osób, które wróciły z zagranicy. W sumie od wybuchu epidemii w Nowej Zelandii potwierdzono 1507 przypadków zakażenia koronawirusem, 22 zakażone osoby zmarły.