Epidemia Covid-19 doprowadziła w Portugalii do rekordowego długu publicznego na poziomie 134,4 proc. PKB oraz do likwidacji ponad 192 tys. etatów. To jedna z największych w historii redukcji miejsc pracy w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Jak wynika z raportu opublikowanego w środę przez bank centralny Portugalii (BdP), w maju dług publiczny tego kraju wzrósł do nienotowanego wcześniej poziomu 264,4 mld euro. Wpływ na rekordowy poziom zadłużenia publicznego Portugalii miała utrzymująca się od marca w tym kraju epidemia Covid-19. Autorzy raportu przypomnieli, że w kwietniu dług publiczny wynosił o 2,3 mld euro mniej. Z danych banku centralnego wynika, że o ile przed marcem dług publiczny Portugalii sięgał 120 proc. PKB, to obecnie wynosi już 134,4 proc. PKB. Tymczasem z innego opublikowanego w środę raportu, Krajowego Urzędu Statystycznego (INE), wynika, że między lutym i majem 2020 r. w Portugalii zlikwidowano aż 192 tys. etatów. To jedna z największych w historii tego kraju liczby miejsc pracy zamkniętych w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Zapaść kanadyjskiej gospodarki. W dwa miesiące skurczyła się o jedną piątą Zobacz również Reklama Według INE głównym powodem drastycznej redukcji miejsc pracy w Portugalii także był kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Według prognoz ekonomicznych rządu Portugalii, opublikowanych w czerwcu w dokumencie pt. “Program Stabilizacji Gospodarczo-Finansowej”, kryzys wywołany epidemią koronawirusa doprowadzi do spadku PKB w 2020 r. o 6,9 proc., czyli najwięcej od kilkudziesięciu lat. Tymczasem bank centralny spodziewa się, że spadek ten będzie wyższy – powyżej 10 proc. Zgodnie z przewidywaniami socjalistycznego gabinetu Antonia Costy kryzys doprowadzi też do wzrostu bezrobocia z obecnego poziomu prawie 7 proc. do 9,6 proc. w grudniu 2020 r. W przyszłym roku stopa bezrobocia według oczekiwań rządu ma wynieść 8,7 proc.