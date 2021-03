Dlaczego w ogóle ekonomiści zajmują się tym tematem? Bo ma on kluczowe znaczenie dla gospodarczych scenariuszy na ten rok. Do tej pory większość z nich można było podsumować jednym zdaniem: byle do wiosny. Zły miał być pierwszy kwartał, w którym obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na rozwój pandemii dusić miały gospodarczą aktywność, ale już w II kwartale COVID-19 miał trochę odpuścić. Gospodarka miała wracać na ścieżkę wzrostu, wzmacniana rozwijającą się akcją szczepień, by ostro przyspieszyć już w drugim półroczu.