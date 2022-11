- Po wyrównaniu sezonowym polska gospodarka wzrosła o 0,9 proc. w porównaniu z II kw., co sygnalizuje, że bardzo daleko było nam do tzw. technicznej recesji - mówi Arkadiusz Balcerowski, ekonomista mBanku. Podkreśla, że były to dopiero wstępne dane i na szczegóły przyjdzie nam poczekać do końca miesiąca. Jego zdaniem największy ujemny wpływ na PKB miała redukcja zapasów, w celu odblokowania coraz droższego kapitału obrotowego, którego przedsiębiorstwa potrzebują z uwagi na wysoką inflację.