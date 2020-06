"Środki te dostaną zarówno wszystkie gminy, jak i wszystkie powiaty tzw. ziemskie. Grodzkie zostaną ujęte w tym wskaźniku gminy, więc już nie dostaną po raz kolejny jako powiaty. I na gminy trafia 5 mld zł, na powiaty […] 1 mld zł" - powiedział Patkowski w TVP3 w wypowiedzi zamieszczonej na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.



Zaznaczył, że inicjatywa bonu inwestycyjnego to postulat prezydenta, skierowany do rządu.



"Pieniądze te będą rozdawane według ściśle określonego algorytmu, w związku z tym nie będzie […] uznaniowości, […] tylko będzie jasny algorytm, który każdemu będzie przydzielał środki" - podkreślił.



MF chce, aby środki te były przyznawane "możliwie najprościej" i dlatego po skierowaniu wniosku gminy i powiaty takie środki otrzymają.

"Co istotne, te pieniądze będą mogły być kierowane tylko na inwestycje. Nie na nowe etaty, nie na nowe urzędy, ale na inwestycje" - zapowiedział Patkowski.



Zaznaczył, że rodzaj inwestycji zależał będzie od decyzji władz i społeczności lokalnych.



"To, jaka to będzie inwestycja zostawiamy do decyzji wójta, burmistrza, zarządu powiatu czy to będzie mogła być nowa droga, nowy most, nowa szkoła czy też nowy stadion. Gminy i lokalne społeczności najlepiej wiedzą, co chcą dostać. Ważne dla nas jest to, żeby to były inwestycje, a nie etaty" - podkreślił