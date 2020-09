Źródło portalu wPolityce.pl utrzymuje, że poniedziałkowa rozmowa Kaczyńskiego i Ziobry "odbywała się w dobre atmosferze, a doszło do niej także dzięki mediacji członków PiS, którzy nie chcą słyszeć o rozpadzie koalicji i słusznie przekonywali, że rozpad Zjednoczonej Prawicy może doprowadzić konserwatystów do klęski wyborczej".

"Potrzebowaliśmy mediacji Jarosława Kaczyńskiego, którego pozycja jest niepodważalna. Z kolei Zbigniew Ziobro słał pojednawcze sygnały, które pomogły w rozmowach obu liderów" – mówi rozmówca portalu.

"To nie było tak, że Ziobro został skreślony. Ważne, by konflikty na linii Ziobro - (premier Mateusz) Morawiecki były łagodzone właśnie przez osobę prezesa Kaczyńskiego. Dziś już wiadomo, że porozumienie zostanie zawarte. To była dobra rozmowa z opcją na przyszłość" – dodaje jeden z polityków prawicy.

Rozmówcy podkreślają, że w przestrzeni medialnej rozprowadzane są nieprawdziwe informacje o nadchodzących dymisjach i drastycznych zmianach w prokuraturze.

Radio RMF FM informowało we wtorek, że dymisja Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, ma być ceną utrzymania koalicji z Solidarną Polską. "Tym samym pracę miałby stracić jeden z najbardziej zaufanych ludzi Ziobry - Bogdan Święczkowski - a zastąpić go miałby ktoś bliższy Jarosławowi Kaczyńskiemu" - podało radio.

Jak twierdzi wPolityce.pl, to nieprawda. "O jego dymisję nikt nie zabiegał i taka dyskusja nie miała miejsca. Zmiana na tym stanowisku byłaby zresztą osobliwa. Prokurator Święczkowski z sukcesem walczy ze zorganizowaną przestępczością, a jego zasługi docenia niemal cała Zjednoczona Prawica" - pisze portal.

"Dziwne, że ktoś rozpuszcza podobne bzdury. To ewidentna gra na rozłam i awanturę między PiS, a Solidarną Polską. Są tacy, którzy już cieszyli się z rozbicia koalicji i pozbycia się Zbigniewa Ziobry. Będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jest pełne poparcie dla rozmów i utrzymania koalicji. Próba jej rozbicia dla osobistych ambicji grupki osób, które z PiS są związane stosunkowo od niedawna, nie uda się" – powiedział wPolityce.pl polityk Zjednoczonej Prawicy.

Według wPolityce.pl, może dojść do jeszcze jednego spotkania lub uzgodnień zdalnych pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyński a Zbigniewem Ziobrą.

"Z naszych ustaleń wynika, że nie wszystkie kwestie zostały omówione w trakcie wieczornego spotkania liderów prawicy. Wiadomo już też, że jutro (środa) ma dojść do kolejnego spotkania kierownictwa PiS. Jak informowaliśmy już wczoraj, liderzy prawicy chcą zamknąć temat koalicyjny właśnie w dniu jutrzejszym. Jedno jest pewne. Szansa na pełne porozumienie jest dużo bliżej niż w dniu wczorajszym" - pisze wPolityce.pl.