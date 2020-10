Minister mówił o tym, że przeprowadzono kontrolę infrastruktury szpitalnej. Wynika z niej, że w całej Polsce dostępnych jest obecnie ok. 15 tys. takich łóżek szpitalnych, w tym 60 proc. z nich jest zajętych.

"(15 tys. łóżek - PAP) to jest liczba dla całego kraju, jeżeli mówimy o procencie zajętości łóżek to wynosi mniej więcej 60 proc. (...). Proszę pamiętać, że to wskaźnik ogólnopolski i może się różnić w poszczególnych regionach, szczególnie w tych, które są w najtrudniejszej pozycji, jeśli chodzi o liczbę dziennych zakażeń" - powiedział.

Równocześnie dodał, że wzmacniana jest funkcja koordynatorów wojewódzkich, którzy pomagać mają w rozdysponowaniu pacjentów pomiędzy placówkami. Ponadto stwierdził, że trwają prace związane z przekształcaniem powiatowych szpitali (I poziom) na szpitale, które mają zająć się pacjentami z COVID-19.

"Szpitale powiatowe, które do tej pory funkcjonowały w swoich regionach jako szpitale bądź wielozakresowe, bądź specjalistyczne, które mogą udźwignąć ciężar walki z COVID-19 zostaną przekształcone w szpitale tzw. II poziomu covidowego, czyli szpitale, które przede wszystkim zajmują się leczeniem osób zakażonych koronawirusem" - wyjaśnił Niedzielski.

Chcemy zaproponować rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych w szpitalach wojewódzkich na potrzeby covidowe - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Będzie to dodatkowe 3 tys. łóżek wraz z personelem - wskazał.

Szef MZ przekazał na konferencji prasowej, że w weekend dokonano przeglądu szpitali wojewódzkich. "Tutaj oczywiście nie ma mowy o przekształceniu na razie w całości tych szpitali, bo cały czas chcemy utrzymywać dostępność do leczenia w innych trybach niż covidowych, na takim poziomie, żeby obsłużyć potrzeby populacyjne" - powiedział Niedzielski.

"Chcemy zaproponować takie rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych w tych szpitalach, bądź to w całości bądź w znaczącym procencie, na potrzeby covidowe" - wyjaśnił minister.

Zaznaczył, że "w wyniku tej operacji będziemy mieć około trzy tysiące łóżek do dyspozycji, wraz z personelem". "To jest rozwiązanie kompleksowe, bo jak dodamy sobie te dwie pozycje, to będziemy mieli do czynienia z podwojeniem dostępnej bazy łóżek" - podkreślił minister zdrowia.

Rząd chce też wprowadzić możliwość tzw. telepracy czy pracy zdalnej na kwarantannie, oczywiście za zgodą pracownika i pracodawcy - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Niedzielski zaznaczył, że po minionym weekendzie blisko 300 tys. osób przebywa na kwarantannie.

"Chcielibyśmy, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo na razie takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały" - dodał.