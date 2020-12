Skrupulatnej analizie poddawane są szczególnie dwa wybory Bidena - na nowego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena oraz na stanowisko szefowej Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) Neery Tanden.

W przypadku kandydata na szefa dyplomacji kontrowersje budzi szczególnie jego rola w firmie konsultingowej WestExec Advisors. Część jej działań - jak zauważa portal Politico - nie jest jawna.

Przeszłość na prywatnym rynku dawnego zastępcy sekretarza stanu z czasów prezydenta Baracka Obamy budzi zaniepokojenie w Partii Republikańskiej (GOP). "Chce wiedzieć, dla jakich państw, jeśli takie były, pracowali" - napisał o WestExec Advisors w weekend na Twitterze senator GOP z Teksasu John Cornyn.

Jest to o tyle istotne, że po dwóch styczniowych wyborczych dogrywkach w Georgii Republikanie mają spore szanse na utrzymanie kontroli nad Senatem. A izba ta zatwierdzić musi większością głosów kandydatów na najważniejsze rządowe stanowiska, w tym w Departamencie Stanu.

Jak zauważa portal Hill, kontrowersje wokół pracy Blinkena dla WestExec Advisors, to jeden z nielicznych momentów, w którym konserwatyści oraz reprezentanci progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej mówią podobnym głosem.

Reklama

"Transparentność ma kluczowe znaczenie, więc pytania o Blinkena i to, jacy klienci mu płacą, mają zdecydowanie znaczenie. Amerykanie zasługują na to, by to wiedzieć" - powiedział Charles Chamberlain, szef Democracy for America (DFA), organizacji zrzeszającej progresywistów.

Przedstawiciele tej wpływowej i postulującej wycofanie USA z konfliktów zbrojnych frakcji Partii Demokratycznej krytykują Blinkena za to, że popierał rozpoczęcie wojny z Irakiem w 2003 roku oraz opowiadał się za interwencją zbrojną państw Zachodu w Libii w 2011 roku. Wypominają mu też, że wspierał Arabię Saudyjską w jej działaniach militarnych w Jemenie.

Ostrą reakcję Republikanów i progresywnego skrzydła Demokratów spowodowała także kandydatura Tanden.

Rzecznik Cornyna przekazał w niedzielę, że ta była doradczyni Hillary Clinton ma "zerową szansę" na zatwierdzenie przez Senat, wskazując na jej "niekończący się strumień pogardliwych komentarzy na temat republikańskich senatorów, których głosów będzie potrzebować".

Chamberlain kandydaturę Tanden nazywa natomiast "dużym błędem". "Nie ma mowy, by DFA kiwnęła palcem, by Neera Tanden zajęła jakiekolwiek stanowisko w administracji" - zapowiedział. Progresywiści mają jej za złe m.in. sprzeczki na Twitterze z osobami o poglądach socjalistycznych oraz popieranie ograniczeń ubezpieczeń społecznych.

Do wyborczej wygranej Biden szedł z szeroką koalicją wyborców zjednoczonych jedną misją: pokonaniem urzędującego prezydenta USA Donalda Trumpa - zauważa portal radia NPR. I wymienia, że wśród jej członków byli i progresywiści, i ciążący w kierunku centrum oraz sprzeciwiający się gospodarzowi Białego Domu Republikanie. Bez obecnego prezydenta jako przeciwnika "kluczowym sprawdzianem" dla 78-letniego Demokraty będzie - według NPR - to czy zdoła uchronić koalicję przed rozpadem, gdy zacznie rządzić.