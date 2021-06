Premier był pytany na konferencji prasowej w Węgrowie (woj. mazowieckie) o krytyczny komentarz Gowina po podaniu wyników wyborów prezydenckich w Rzeszowie, dających zwycięstwo w I turze kandydatowi opozycji Konradowi Fijołkowi: "Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję" - napisał Gowin na Twitterze.

Morawieckiemu zadano pytanie, czy zaskoczył go ten wpis, biorąc pod uwagę m.in. fakt, że wicepremier podpisał się pod Polskim Ładem.

"Pan premier Gowin podpisał się absolutnie pod wszystkimi założeniami Polskiego Ładu" - podkreślił Morawiecki.

"Brał udział w długim spotkaniu pod Warszawą, w którym ustalaliśmy szczegóły, wcześniej brał udział w kilku spotkaniach, gdzie bardzo dokładnie omawialiśmy szereg spraw związanych zarówno z reformą systemu podatkowego. I właściwie każdy się zgadza z tym, że system podatkowy powinien być progresywny, sądzę, że również premier Gowin, przynajmniej artykułował takie poglądy bardzo wyraźnie" - dodał Morawiecki.

Podkreślił, że nie będzie prowadził polemiki w odniesieniu do wypowiedzi na Twitterze na konferencji prasowej. "Tylko bardzo chętnie spotkam się z panem premierem, jeszcze raz wytłumaczę, pokażę, uzasadnię, wyjaśnię, dlaczego mamy takie, a nie inne propozycje" - powiedział szef rządu.

Zapewnił, że propozycje z Polskiego Ładu bardzo mocno wspierają "budowanie i kształtowanie się polskiej klasy średniej" i że dla 18 mln Polaków Polski Ład będzie pozytywny, i to jest impuls do budowy klasy średniej.

Mówił też, że klasa średnia nie może powstawać tylko w wielkich ośrodkach miejskich, ale także na pozostałym obszarze kraju, np. w Węgrowie.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności.