"Wszyscy musimy uczynić wszystko, by pozostał on naszym prezydentem najdłużej, jak to możliwe. Przy nim Rosja stanie się jeszcze silniejsza, ludzie będą żyć lepiej, bez wstrząsów i wojen" - powiedział Wołodin agencji TASS w poniedziałek wieczorem.

Zapewnił też, że obecny prezydent jest jednym z jego ulubionych polityków.

Wołodin, były wiceszef administracji (kancelarii) prezydenta Rosji, kieruje Dumą Państwową od 2016 roku. Przed kilkoma laty media nagłośniły jego słowa podczas spotkania eksperckiego, gdy przekonywał, że "jeśli jest Putin, to jest i Rosja, a jeśli nie ma Putina - to nie ma Rosji".

Na mocy przyjętych w zeszłym roku poprawek do konstytucji Władimir Putin będzie mógł po zakończeniu swej obecnej kadencji prezydenckiej w 2024 roku dwukrotnie stanąć do wyborów, a więc pozostać na tym urzędzie do 2036 roku.