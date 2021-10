KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ RELACJĘ NA ŻYWO Z MANIFESTACJI

Uczestnicy prounijnej manifestacji przyszli z flagami UE oraz sztandarami w barwach narodowych. Część z nich ma transparenty z hasłami popierającymi obecność Polski w Unii oraz tęczowe flagi. Uczestnicy wiecu skandują hasło "Zostajemy!".

Zgromadzenie rozpocznie się od przemówienia jego inicjatora - lidera PO Donalda Tuska. Na razie głos zabrał europoseł PO Bartosz Arłukowicz, który podkreślił, że na manifestację przyjechali ludzie z całej Polski. Podobne prounijne wiece organizowane są w niedzielę wieczorem również w innych miastach kraju.

Do udziału w manifestacji Tusk wezwał w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Do uczestnictwa w wiecu zaprosił wszystkich tych, którzy chcą bronić "Polski europejskiej".

Kilkanaście minut wcześniej przed pomnikiem Małego Powstańca zebrali się członkowie i sympatycy Rot Niepodległości i Straży Narodowej. Nad ich głowami powiewają biało-czerwone flagi. Uczestnicy kontrmanifestacji przygotowali wielki baner z napisem "Konstytucja". Część z nich trzyma transparent z napisem "Witaj królu Europy". Przy pomocy sprzętu nagłośnieniowego odtwarzają wypowiedzi polityków opozycji na temat Unii.

Obie grupy oddzielone są przez znaczne siły policji.

Tusk: Partia rządząca już bez "owijania w bawełnę" podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z UE

Czuję się zobowiązany podnieść alarm spowodowany decyzjami "pseudo-Trybunału" i partii rządzącej, która już bez "owijania w bawełnę" podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej; oni chcą wyjść z UE, by bezkarnie gwałcić prawa obywateli i zasady demokracji - mówił w niedzielę lider PO Donald Tusk.

W niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie odbywa się manifestacja zwołana przez Tuska w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

"Nazywam się Donald Tusk, jestem Polakiem, którego siedem lat temu państwa Europy wybrały na swojego szefa, szefa Rady Europejskiej. Wybrały ze względu na szacunek dla Polski, wybrały ze względu na szacunek dla naszej trudnej i pięknej drogi do niepodległości, do Europy. Wybrali ze względu na szacunek dla Was" - zaczął swoje przemówienie lider PO. "I dlatego, niech nikt się nie dziwi, że czuję się w tym krytycznym, przełomowym momencie zobowiązany podnieść alarm spowodowany decyzjami pseudo-Trybunału i decyzjami partii rządzącej, która już bez owijania w bawełnę, bez ukrywania czegokolwiek, podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej" - dodał.

"Ten alarm podnoszę razem z Wami. Mówiłem wczoraj, że nawet gdybym miał być sam, to będę stał i podnosił ten alarm, bo to jest sprawa naszej przyszłości, to jest sprawa przyszłości naszych dzieci i wnuków, ale nie jestem sam i dobrze wiedziałem, że będzie Was dużo, ale nawet przez myśl mi nie przeszło, że przyjdzie tutaj na Plac Zamkowy i okoliczne ulice tyle tysięcy ludzi" - podkreślił Tusk.

Pozdrowił również wszystkich protestujących w ponad 100 miastach w Polsce i za granicą. Wskazywał, że uczestnicy manifestacji nie tylko protestują przeciwko działaniom władz, ale także pokazują, że są gotowi do zwyciężania.

Lider PO dziękował wszystkim organizacjom i ruchom społecznym, którzy w ostatnich latach manifestowali na ulicach polskich miast, m.in. Komitetowi Obrony Demokracji, Akcji Demokracja, Wolnym Sądom, Strajkowi Kobiet. "Podtrzymaliście nadzieję i wiarę w zwycięstwo" - mówił.

"Co takiego się stało, że dzisiaj wszyscy tutaj się spotkaliśmy? Pseudo-trybunał, grupa przebierańców przebranych w sędziowskie togi, na polecenie prezesa rządzącej partii, gwałcąc polską konstytucję, postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej" - oświadczył Tusk.

"Ta garstka ludzi nie waha się użyć każdego możliwego kłamstwa, np. w sprawie konstytucji, kłamstwa, że Konstytucja RP jest w konflikcie z Unią Europejską. To jest nieprawda. Prawdą jest to - i ta prawda jest oczywista dla nas i cała Polska musi tę prawdę usłyszeć - pseudo-ustawy, pseudo-werdykty, które gwałcą traktaty europejskie, i przede wszystkim konstytucję naszej ojczyzny, tak jak przez ostatnie lata, także dzisiaj macie prawo i obowiązek głośno krzyczeć +Konstytucja+. To my bronimy konstytucji, to my bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami" - mówił szef PO.

Wskazywał, że do udziału w manifestacji zaprosił "grono osób z bardzo różnych miejsc". "Zaprosiliśmy dzisiaj na tę scenę byłego premiera, który wprowadzał Polskę do UE Leszka Millera i zaprosiliśmy Leszka Moczulskiego, założyciela Konfederacji Polski Niepodległej, który całe swoje życie walczył z partią Leszka Millera kiedyś tam, a dzisiaj razem tutaj - tak jak wielu innych - będzie dawało świadectwo, jak ważną sprawą dzisiaj się zajmujemy, o jak ważną sprawę walczymy" - podkreślił.

Tusk zwracał uwagę, że zawsze wtedy, kiedy Polacy byli razem - m.in. w czasach pierwszej "Solidarności", czy kiedy 14 mln osób zagłosowało w referendum za przystąpieniem do UE - wtedy wygrywali. "Teraz też zwyciężymy, bo jest nas więcej" - dodał.

Lider PO stwierdził, że politycy PiS chcą wyjść z UE, żeby "bezkarnie gwałcić prawa obywateli, gwałcić zasady demokracji, kraść bez opamiętania". "Przecież tak naprawdę o to dokładnie chodzi" - wskazywał Tusk.

Mówi też o sobotniej rezygnacji z funkcji kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. "Kilka dni temu policja austriacka weszła do jego biura, żeby sprawdzić, czy jakieś publiczne pieniądze trafiły do jakichś mediów, żeby dobrze pisać o partii rządzącej. I on z tego powodu podał się do dymisji. Wyobraźcie sobie w Polsce, wyobraźcie sobie rząd, ekipę PiS-u, która ma się podać do dymisji dlatego, że wykorzystuje publiczne pieniądze w mediach na promowanie własnej partii. Oni wszyscy musieliby się podać do dymisji. Chyba tylko kot prezesa by się uchował przed dymisją" - powiedział lider PO.

"Gwałcenie standardów europejskich to jest odbieranie nam naszych praw i wolności. Dlatego musimy wspólnie przeciwko temu zaprotestować, bo nie pozwolimy, aby odebrano nam nasze prawa, nasz głos, naszą decyzję, decyzję 14 mln Polaków. Jeśli ustalimy wspólny mianownik, to pokonamy ich nie tylko w tej sprawie, nie tylko uratujemy naszą obecność w Europie, ale na końcu też zmienimy tę złą władzę" - przekonywał.

Tusk ocenił, że ten wspólny mianownik jest prosty i większość Polaków poprze tych, którzy wokół tego wspólnego mianownika się zgromadzą. "Chcemy Polski niepodległej. Chcemy Polski europejskiej. Chcemy Polski demokratycznej. Chcemy Polski praworządnej. I chcemy Polski uczciwej. Tych pięć zasad, które dzisiaj są miażdżone przez tę władzę pozbawioną sumienia i moralności. Tych pięć zasad powinno wystarczyć, aby ta władza, cała Polska, cała Europa zobaczyła, że polskich patriotów uczciwych, marzących o lepszej Polsce jest po prostu więcej" - podsumował Tusk i zaintonował hymn Polski.

Przemówienie Tuska próbowały zagłuszyć kontrmanifestujące na Podwalu środowiska narodowe.

W czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Trzaskowski: Nie damy się wyprowadzić z UE, bo Unia to bezpieczeństwo

Nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo Unia to przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej, nie chce silnej Polski, bo silna Unia to silna Polska - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas manifestacji w obronie obecności Polski w UE.

"Dziś spotkamy się, by mówić o sprawie najważniejszej, o tym, że nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej. Mnóstwo jest tych, którzy próbują nas dzielić, którzy próbują nas uczyć patriotyzmu, którzy chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na Wschód (...). Mamy dość takich ludzi" - powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zwracając się do zgromadzanych wskazał, że potrzebna jest energia, by walczyć o to, żeby "Polska, Warszawa, każde miasto, miasteczko i każda polska wieś mogła być europejska". "Pamiętajcie o tym, że Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo i że każdy, kto chce nas z Unii Europejskiej wyprowadzić, to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem. I właśnie dlatego nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej" - podkreślił.

Zaapelował do zgromadzonych, by nie dali się nabrać się na kłamstwa. "Nie ma żadnego konfliktu między polską konstytucją, a unijnymi traktatami, dlatego, że polska konstytucja i unijne traktaty oparte są na tych samych wartościach: na wolności, na szacunku do niezawisłych sądów i do niezależnych instytucji. Nie ma konfliktu, można tak samo kochać polską konstytucje i być dumnym Europejczykiem, czy dumna Europejką" - mówił Trzaskowski.

"Pamiętajcie o jednym: każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej nie chce silnej Polski, bo silna Unia Europejska, silne granice, silna polityka walki z kryzysem klimatycznym, silny jednolity rynek, to silna Polska. I dlatego tu jesteśmy, żeby walczyć o silną Polskę i silną Unie Europejską, bo nie ma sprzeczności. I nie będzie nas uczył szacunku do konstytucji ten, kto tę konstytucję przez cały czas depcze" - wskazał. "Zostajemy, zostajemy!" - skandował.

Wśród przemawiających na placu Zamkowym m.in. Adam Bodnar i Marta Lempart

Wśród przemawiających na placu Zamkowym, oprócz polityków, byli m.in. b. RPO Adam Bodnar i liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Głos zabrała też weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, która zwróciła się bezpośrednio do szefa stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza.

Niedzielne zgromadzenie – zwołane w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – rozpoczęło się od przemówień jego inicjatora, lidera PO Donalda Tuska i wiceprzewodniczącego tej partii, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Następnie głos zabrała weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Podkreślała, że w Europie "byliśmy zawsze i nikt z niej nas nie wyprowadzi". Jej przemówienie zagłuszane było przez odbywającą się nieopodal kontrmanifestację środowisk narodowych, podczas której przemawiał szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Wówczas Traczyk-Stawska zwróciła się bezpośrednio do niego.

"Milcz, głupi chłopie, milcz, chamie skończony! Ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także z Europy, bo Europa to także moja matka" – powiedziała, za co zgromadzeni nagrodzili ją gromkimi brawami.

"Kocham was i mam prawo powiedzieć: nikt nigdy nas z naszej ojczyzny nie wyprowadzi, a nasza ojczyna to Polska w Europie" – podkreśliła uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Inna z weteranek powstania Anna Przedpełska-Trzeciakowska zaznaczyła, że kiedyś jako sanitariuszka miała obowiązek ratować ludzi. "Trzeba było zatamować krew. Ja też chcę dzisiaj zatamować krew" – stwierdziła. "Zostajemy w Europie, nie dajemy się wyprowadzić kłamcom i łgarzom, którzy prowadzą nas na nieszczęście" – dodała.

Głos podczas zgromadzenia zabrał również b. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Dziękował przedstawicielom Biura RPO za obronę interesów Polski w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

"Chciałbym poświęcić te kilka minut, żeby zwrócić się do młodych ludzi – do Antoniego z Wejherowa, do Michała z Sanoka, do Janka ze Zgorzelca, do Julii z Warszawy. Często, jak się z wami spotykam, słyszę: +ten spór o praworządność to nie jest wasza walka, to nie jest wasza sprawa+. Ale to jest wasza walka, to jest wasza sprawa, bo od tego zależy wasza przyszłość" – mówił.

B. premier Leszek Miller, który podpisywał traktat akcesyjny do UE, podkreślał, że gdy Polacy wyrazili chęć przystąpienia do Unii Europejskiej w referendum, wśród społeczeństwa dominowała radość i duma. "Dziś tzw. Trybunał Konstytucyjny, tzw. sędziami, przekreślił wolę Polaków. My wszyscy, którzy głosowaliśmy za wejściem Polski do Unii Europejskiej, otrzymaliśmy od władzy siarczysty policzek, ale nie wolno nam nadstawić drugiego" – powiedział.

Podkreślił, że "pisowskie szaleństwo" zatrzyma tylko zmiana władzy. "Tylko zmiana władzy spowoduje, że Polska powróci do grona liczących się państw europejskich. Kochamy Polskę i wiemy, że bycie Polakiem oznacza bycie Europejczykiem" – podkreślił.

"Gdyby Lech Kaczyński żył, to wstydziłby się za swojego brata, bo Lech Kaczyński stałby tutaj dzisiaj z nami" – mówił z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń. "Musimy też pamiętać, że ten wybór, którego dokonaliśmy w 2004 r., to nie tylko obrona pozostania w UE, ale też nadzieja dla wielu milionów Polek i Polaków na lepszą przyszłość, więc musimy z tego miejsca dzisiaj obiecać, że Unia Europejska, której bronimy, to będzie Unia Europejska, w której nasze siostry, matki, babki, przyjaciółki będą czuły się bezpiecznie i żaden drań nigdy więcej nie podniesie na nie ręki. Żaden drań nie będzie próbował ograniczyć waszych – dziewczyny, kobiety – praw, bo Unia Europejska też jest kobietą" – powiedział polityk.

Przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski podkreślał, że nigdy dotychczas Polska nie doświadczyła bardziej dynamicznego rozwoju i nigdy nie była tak bezpieczna.

"Warto sobie uświadomić, że jesteśmy pierwszym pokoleniem Polaków, które nie doświadczyło wojny. I to też jest zasługa Unii Europejskiej, bo ta Unia właśnie po to powstała" – powiedział.

O tym, że warto protestować w imię zasad i wartości europejskich, przekonywała liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.

"My bronimy wartości europejskich cały czas. Kiedy protestowałyśmy po oświadczeniu magister Przyłębskiej, zakazującym aborcji, walczyłyśmy o wartość europejską, jaką jest godność. I było warto, bo Parlament Europejski uznał, że aborcja jest prawem człowieka" – zaznaczyła. "Jak skończymy tutaj rozmawiać z wami, to zapraszamy was na spacer" – dodała.

Założyciel Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski ocenił z kolei, że żyjemy w czasach, gdy "możemy i musimy wznieść okrzyk: +Polska w niebezpieczeństwie, ojczyzna w niebezpieczeństwie+". "Oto pojawia się groźba, że bardzo nieodpowiedzialni politycy, być może niewiedzący, co czynią, dążą do tego, żeby Polska była otoczona wrogami" – oświadczył.

"Nie zgubmy wolności, cieszmy się nią, bo wolność jest pyszna, cudowna, słodka, walczmy o nią i bądźmy z nią" – apelował założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Przekonywał, że w Polsce będącej w UE doszło do wielu wartościowych zmian. Przekazał też wyrazu szacunku Donaldowi Tuskowi za to, że "wyciągnął nas z mieszkań".

Głos zabrali też ludzie kultury, m.in. pisarka Katarzyna Grochola, muzyk Zbigniew Hołdys i aktorka teatralna i filmowa Maja Ostaszewska.

Grochola podkreślała, że jest pisarką, a nie politykiem, jednak przybyła na manifestację, gdyż ma "serce rozdarte podziałem Polski" i "dość zaimków +oni+ i +my+". "Wszyscy jesteśmy za Polską. (...) Nie pozwólmy przeciwstawić się przeciw sobie. PiS musi odejść, bo Polska musi zostać" – mówiła.

"Wygramy, po to się zebraliśmy" – zapewniał Hołdys. Nawiązując do manifestacji w czasach PRL, wspominał, że kiedy walczono z komuną, mówiono: "nie bój się Jaruzelskiego". "Teraz też walczymy z tak samo podłym systemem, z podłymi ludźmi. Ale nic, skoro historia zatacza koło, to wygramy, bo to musi się kiedyś skończyć" – dodał.

Ostaszewska podkreślała, że jako dziecko zapamiętała "szary biedny kraj, w którym nie było ich stać na podstawowe rzeczy, w którym królowała cenzura, w którym baliśmy się, czy nasi rodzice nie zostaną aresztowani za to, w co wierzą". Wspominając o "wielkiej radości" związanej z odzyskiwaniem wolności i wstąpieniem do UE, oceniła, że "dziś tę ojczyznę próbuje nam się odebrać".

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Krótko potem za pośrednictwem mediów społecznościowych lider PO Donald Tusk zaprosił wszystkich, którzy "chcą bronić Polski europejskiej", do uczestnictwa w niedzielnej manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie. Kontrmanifestację zapowiedziały środowiska narodowe, których pikieta pod hasłem "Wybieram Polskę" została zorganizowana nieopodal, na Podwalu.(PAP)