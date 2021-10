To żadna rekonstrukcja, co najwyżej korekta – słyszeliśmy w ostatnich tygodniach od polityków Zjednoczonej Prawicy. Jak tłumaczy nasz rozmówca z rządu, prawdziwa rekonstrukcja nastąpi dopiero na początku przyszłego roku, gdy wicepremier Jarosław Kaczyński opuści stanowisko wicepremiera, by zająć się sprawami partyjnymi. Jego zdaniem wyodrębnienie resortu sportu, powołanie nowych ministrów (rolnictwa, rozwoju, klimatu i środowiska) oraz dokooptowanie do koalicji republikanów i przedstawicieli Polski OdNowa nie są zmianami ciężkiego kalibru.