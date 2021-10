Na konferencji prasowej w Domu Seniora w Błoniach premier RP zaznaczył, że "blisko 70 proc. osób, które nie będą płaciły podatku od swojej emerytury. Do 2,5 tys. zł brutto będzie kwota wolna od podatku. A ponad 90 proc. emerytów mocno skorzysta na tych zmianach, które wprowadzamy".

Morawiecki zapewnił, że w najbliższych paru dniach obiecana czternasta emerytura "pojawi się na koncie albo przyniesie ją listonosz".

"Lecz poza wymiarem finansowym wiemy, że kluczowy jest wymiar ludzki" – podsumował premier. Zwrócił uwagę na to, że osoby prowadzące domy dzienne seniorów podchodzą do osób starszych z sercem, a władze miast i samorządy, we współpracy z rządem, poprawiają jakość ich życia.

Zapewnił, że to kierunek, który – tak długo, jak PiS będzie rządził – będzie kontynuowany. "Będziemy robić wszystko co w naszej mocy – w ramach tej trudnej, zawsze za krótkiej kołderki, jak to się mówi – żeby znaleźć to miejsce dla naszych seniorów" – zapewnił Morawiecki.

Podczas konferencji prezes Rady Ministrów wyraził szacunek i wdzięczność dla polskich seniorów. "Drzewo pozbawione korzeni umiera. Naszymi korzeniami, które dają nam życie, doświadczenie oraz wdzięczność, którą czujemy, są seniorzy" – mówił.

"Są to pokolenia, które bardzo wiele przeszły, bardzo wiele wycierpiały, wojna światowa, po wojnie niezwykle trudny czas – lata komunizmu i potem lata wolnej Polski, które też nie oszczędzały naszych drogich, kochanych seniorów. Dlatego w sercu naszej polityki są nasi rodzice, nasi dziadkowie, są ci, dzięki którym jesteśmy" – podkreślał.