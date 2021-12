W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Podczas spotkania przedstawione zostaną działania rządu na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, w tym w zakresie funkcjonowania Funduszu Medycznego.

Jak mówił w trakcie spotkania szef rządu, Fundusz Medyczny to "specjalnie skonstruowany wehikuł medyczno-finansowy, który ma zasilać cały system zdrowia w finansowanie".

Morawiecki podziękował prezydentowi za "przychylne spojrzenie" na Polski Ład. Przypomniał, że w programie znajdują się nowe środki przeznaczone na służbę zdrowia. Jak oddał wspomogą one takie dziedziny medycyny jak onkologia, czy choroby rzadkie.

Premier wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu będzie mogło dojść do przełomu w kilku obszarach, które do tej pory wymagały specjalistycznego leczenia. Zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie działania, aby został on jak najszybciej użyty do konkretnych zadań.

"Ten fundusz, jako cześć większej całości będzie służył z jednej strony do poprawy pediatrii, ale także poprosiłem ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych" - wskazał Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem. "I nie ma co chować głowy w piasek, infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach pozostawia bardzo dużo do życzenia, jest tych SOR-ów bardzo dużo, i wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. To też będzie jedno z zadań, które będzie przedmiotem troski pana ministra zdrowia i całego rządu" - podkreślił premier.

Morawiecki: Fundusz Medyczny opiera się na czterech filarach

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, subfundusz rozwoju profilaktyki, subfundusz infrastruktury strategicznej oraz subfundusz terapeutyczno-innowacyjny - to cztery filary Funduszu Medycznego, które przedstawił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Jak poinformował szef rządu, pierwszym filarem jest subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. "Jednym z jego celów jest skuteczniejsza ochrona zdrowia seniorów" - wyjaśnił.

"Drugim filarem jest subfundusz rozwoju profilaktyki" - mówił premier. "Kolejnym filarem jest subfundusz infrastruktury strategicznej, która ma służyć rozwojowi medycyny, rozwojowi medycznemu w bardzo wielu dziedzinach" - dodał. Ostatnim filarem jest subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

"Wzmacniamy finasowanie poprzez Polski Ład"

"Chcemy, żeby nasza służba zdrowia nie tylko korzystała z dobrodziejstw medycyny z całego świata, ale żebyśmy to my byli nie tylko biorcą, ale także dawcą najnowocześniejszych rozwiązań medycznych" - podkreślił premier.

"Aby można było coraz bardziej polegać na służbie zdrowia, a to jest przecież cel nas wszystkich, to rozwijamy przede wszystkim finansowanie. Wzmacniamy finasowanie poprzez Polski Ład" - zaznaczał premier.

"I raz jeszcze bardzo serdecznie za to dziękuję, bo przecież pieniądze nie biorą się znikąd, nie biorą się z bankomatów, tylko biorą się z ciężko wypracowanych pieniędzy, sprawiedliwie dzielonego, sprawiedliwie skonstruowanego systemu podatkowego" - zaznaczył. "I Polski Ład zakłada taki sprawiedliwie skonstruowany system podatkowy" - zapewnił.

Wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu i zwiększonym wydatkom na służbę zdrowia polscy lekarze i pielęgniarki zyskają nowe możliwości leczenia, a szpitale i cała infrastruktura służby zdrowia zostaną wydatnie zmodernizowane.