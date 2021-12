"Robimy wszystko. Ja prowadzę niemal codziennie rozmowy, aby móc wdrożyć zerowy VAT. To będzie bezprecedensowe działanie, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie" - stwierdził Morawiecki podczas uroczystości oddania do użytku przebudowanego odcinka drogi nr 933 w województwie śląskim.

Jak mówił, rząd stara się na wszelkie możliwe sposoby zmniejszyć inflację. "Z szacunku dla obywateli zmniejszamy koszty paliwa" - wskazał.

Dopytywany, kiedy zerowy VAT na żywność mógłby zostać wprowadzony, podkreślił, że trwają rozmowy z KE dotyczące obniżenia danin.

"Tego nikt nie zrobił w Europie"

"Wystąpiłem także do Komisji Europejskiej, rozmawiałem o tym z przewodniczącą KE Von der Leyen parę dni temu i komisarzem Paulo Gentilonim, aby obniżyć VAT na paliwo. Tego nikt nie zrobił w Europie. Właściwie to jest, jak to mówią prawnicy europejscy, +poza dyrektywą+. Ale dla nas nie ma zadań niemożliwych, staramy się wypracować odpowiednie rozwiązania, na pewno potrwa to jeszcze kilka tygodni" - powiedział.

"A więc zarówno w odniesieniu do zerowego VAT na żywność, jak i obniżonego VAT na paliwa, działamy. Pewnie w tej pierwszej kwestii w ciągu najbliższych paru tygodni będziemy mogli podjąć odpowiednie decyzje i wtedy je zakomunikujemy i one też przyczynią się w najbliższym czasie do obniżenia kwestii inflacyjnej" - dodał.

Minister finansów Tadeusz Kościński zadeklarował wcześniej w środę, że spodziewa się, iż VAT na żywność będzie zerowy od 1 lutego, a obniżka będzie dotyczyć wszystkich produktów, które dziś mają stawkę VAT 5 proc. "To nie jest jeszcze oficjalna wiadomość, ale mamy takie informacje, że KE przychyli się do prośby premiera Mateusza Morawickiego w tej spawie" - mówił Kościński w Polskim Radiu.