W czwartek w Sejmie odbyło się drugie spotkanie Pawła Kukiza z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych ws. powołania komisji śledczej ds. inwigilacji.

Po spotkaniu, na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie wystąpili m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, Hanna Gill-Piątek z Polski 2050, Jan Strzeżek z Porozumienia, a także Paweł Kukiz.

"Wszystkie kluby i koła, które wzięły udział w spotkaniu, tj. PPS, koło Polskie Sprawy, Porozumienie, Polska 2050, Konfederacja, Koalicja Polska-PSL, Lewica, Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska - wszystkie te kluby i koła deklarują chęć powołania komisji, łącznie z kołem Pawła Kukiza" - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Przekazał także, jaki będzie proponowany podział miejsc w komisji. "Pięć miejsc dla partii rządzącej, pięć miejsc dla opozycji i jedno miejsce dla koła Kukiz 15" - dodał. "Wszystkie kluby i koła deklarują, że będą głosować za powołaniem komisji i za przewodnictwem tej komisji Pawła Kukiza" - podkreślił prezes PSL.

Zapowiedział także, że wszystkie te kluby i koła będą zabiegać o to, by wniosek o powołanie komisji został poddany głosowaniu już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. "Dzisiaj wniosek o powołanie komisji śledczej, we wspólnym naszym imieniu, przez przewodniczącego Pawła Kukiza zostanie złożony" - poinformował. (PAP)

