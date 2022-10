Mariusz Błaszczak zapowiedział podpisanie umowy ramowej na dostawę blisko 300 wyrzutni Chunmoo. Podkreślił, że koreańskie wyrzutnie "mają podobne możliwości, jak zakontraktowane wcześniej amerykańskie HIMARS-y" i mogą razić cele oddalone do 300 kilometrów.

Wicepremier poinformował, że bez zmian pozostaje realizacja kontraktu na wyrzutnie HIMARS od Stanów Zjednoczonych i zostaną one dostarczone w przyszłym roku. W 2019 r. Polska zamówiła 20 wyrzutni tego typu, w tym 18 bojowych i dwie ćwiczebne.

Jako argumenty za zakupem koreańskich wyrzutni szef MON podał zdolności tej broni i bliskie terminy dostaw, podobnie jak w przypadku czołgów, samobieżnych armatohaubic i lekkich samolotów bojowych z Korei Południowej. "Jesteśmy świadomi, że nie otrzymamy wszystkich 500 wyrzutni HIMARS, o które wysłaliśmy zapytanie ofertowe, w zadowalającym nas terminie" – powiedział wicepremier. O przygotowanie oferty szef MON zwrócił się do USA w maju bieżącego roku.

"Zdecydowaliśmy się na podzielenie zamówienia na HIMARS na etapy. Będziemy mieli i HIMARS, i Chunmoo. To synergiczne połączenie, ponieważ oba systemy mogą ze sobą współpracować" – dodał Błaszczak. Podkreślił, że "pierwsze sztuki Chunmoo mają być w Polsce już w przyszłym roku, co oznacza, że pierwszy dywizjon będzie w gotowości operacyjnej do końca 2023 roku". "Oprócz wyrzutni pozyskamy bardzo dużą liczbę pocisków, zarówno precyzyjnego rażenia na dystansie do 70 km, jak i taktycznych o zasięgu około 300 km" – powiedział minister obrony portalowi i.pl.

Nieoficjalne informacje o zamiarze zakupu południowokoreańskich wyrzutni pojawiły się we wrześniu br.

Producentem Chunmoo jest grupa Hanwha, która wytwarza – także zamówione przez MON – armatohaubice K9. Na tegorocznych targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach PGZ i Hanhwha Defense podpisały porozumienie o współpracy przemysłowej związanej z zakupem 672 armatohaubic. Pod koniec sierpnia Polska zawarła też umowę zakupu 180 czołgów K9, we wrześniu zawarto umowę na 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50.