Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że Rada Naczelna Stronnictwa zwracała się do premiera Mateusza Morawieckiego, bo zorganizował spotkanie w sprawie kwestii wykraczających poza jedną kadencję, z udziałem wszystkich stronnictw politycznych i by zapytał, czy podejmowane przez obecny rząd decyzje np. w sprawie energetyki jądrowej będą podtrzymane po zmianie rządu.

"Tak robi dobry gospodarz, który wie, że przekaże w którymś momencie zarządzanie Polską. Będziemy bezpieczni, tylko jeśli te decyzje będą trwałe, jeśli ciągle nie będzie zmian w decyzjach" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"My jako PSL-Koalicja Polska deklarujemy, że podtrzymamy decyzję o budowie elektrowni jądrowych. Ale jesteśmy zainteresowani szerszą deklaracją i szerszym spotkaniem, również udzieleniem odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące tej inwestycji" - zaznaczył lider PSL.

Ponieważ premier Morawiecki nie wyszedł z podobną inicjatywą, dodał, PSL postanowiło zwrócić się w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy. "O to, żeby zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w temacie bezpieczeństwa energetycznego, modernizacji armii i zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych inwestycji, i w energetykę jądrową, i w modernizację i uzbrojenie armii" - apelował Kosiniak-Kamysz.

"Te dwa tematy są tematami ponad kadencję, jeśli rząd nie bierze odpowiedzialności za to, co będzie w przyszłości, niech prezydent, który będzie w nowej kadencji współpracował z nowym rządem, niech wyjdzie ponad pozycję arbitra i zacznie być rozgrywającym. To bardzo ważne, aby wszystkie środowiska polityczne wypowiedziały się w tej sprawie" - dodał prezes PSL.

"Dzisiaj wyciągamy rękę do rządu, bo sprawa jest istotna i ze strategicznego punktu widzenia bardzo poważna" - apelował Dariusz Klimczak. "Zwracamy się do prezydenta, by za pomocą Rady Bezpieczeństwa Narodowego uzupełnił to, o czym nie pamięta pan premier" - dodał.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce została określona w długoterminowej strategii energetycznej państwa - Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), która została przyjęta w lutym 2021 r. Uchwała umożliwi realizację celu rządowego programu wieloletniego pn. "Program polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), którego aktualizacja została przyjęta w październiku 2020 r. Zakłada on budowę od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+, w tym oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce do 2033 r.

W poprzedni piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki informował, że "po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent USA Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse Nuclear".

W poniedziałek w Seulu w obecności wicepremiera Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga, polskie spółki PGE i ZE PAK oraz koreański KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię.

Strony listu intencyjnego zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej, w szczególności wykonać wstępne analizy środowiskowe, opracować wstępny budżet dla etapów: przygotowań, budowy i eksploatacji, wraz z modelem finansowym projektu. Powstać ma też wariantowy harmonogram projektu. Wstępny plan rozwoju ma być gotowy w 2022 r.

Jak powiedział w środę w Programie 1 Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, obie elektrownie - amerykańska i koreańska - mają powstać w ciągu 10-11 lat. To jest wciąż za mało, przyznał wicepremier, aby całkowicie odejść od węgla i gazu. "Planujemy kolejną elektrownię jądrową według programu rządowego, trzecią już. W najbliższym czasie będzie wskazana lokalizacja i będzie podjęte postępowanie o wyborze partnera" - zapowiedział Sasin.

Również w środę rząd przyjął uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych. Zakłada ona akceptację dla oferty amerykańskiej oraz wybór technologii Westinghouse AP1000 dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej we wskazanej przez inwestora - jako preferowanej - lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

autor: Piotr Śmiłowicz