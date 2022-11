Nie widzę żadnych przesłanek, by wybory parlamentarne miały być wcześniej - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyznał jednocześnie, że inne wydarzenia mogą zmusić do użycia przepisów o stanach nadzwyczajnych i wtedy wybory mogą odbyć się później, jednak nie jest to intencją rządzących.

Prezes PiS został zapytany w sobotę wieczorem na antenie TVP Info, czy możliwe są wcześniejsze wybory parlamentarne, np. wiosną 2023 r. Reklama "Nie widzę żadnych przesłanek dla takiego przeświadczenia, żeby wybory miały być wcześniej; ale oczywiście, wobec tej sytuacji, która jest w Polsce i wokół Polski, niczego nie mogę z góry wykluczać. Ale na pewno nie jest to naszą intencją. Jest to wysoce mało prawdopodobne" - powiedział. "Mogą zdarzyć się inne wydarzenia, które zmuszą nas do odwoływania się do przepisów o stanach nadzwyczajnych i wtedy wybory mogą być później, ale to też uważam jest w tej chwili mało prawdopodobne i na pewno nie jest naszą intencją" - dodał. Jak zaznaczył, wybory parlamentarne planowane są w październiku 2023 r. Autorka: Aleksandra Rebelińska Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze … Tylko teraz 56,58zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję