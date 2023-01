W Sejmie odbędzie się w środę pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiS. Projekt, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

"Nie muszę też tłumaczyć, jak bardzo wszyscy jesteśmy zniesmaczeni tym, że rząd pana premier (Mateusza) Morawieckiego od wielu miesięcy, już właściwie od lat, nie jest w stanie tych pieniędzy, które Polska wynegocjowała, co do których się umówiła z całą UE, nie jest w stanie ich do Polski przyprowadzić" - powiedział lider PO na konferencji prasowej.

Według niego, środki te blokowane są przez "niepotrzebny, idiotyczny spór wewnątrz obozu rządzącego". Dodał, że "nie zna nikogo w obozie opozycji tu, w parlamencie, kto chciałby blokować te pieniądze". "Cała odpowiedzialność (...) za to, że te dziesiątki miliardów euro do polskich rodzin i firm nie trafiają, spada na rząd i PiS, i na ich wewnętrzne kłótnie" - oświadczył lider Platformy.

Zwrócił się również do szefa rządu słowami: "Panie premierze Morawiecki, premier jest od tego, by ministrom wydawać polecenia, a nie by ze swoimi ministrami długie miesiące negocjować. Chyba ważniejsza od pana (Zbigniewa) Ziobry jest przyszłość Polski".

"Ten spór zakończcie dziś i i jutro opozycja umożliwi wam bez żadnego problemu przyjęcie tej niedoskonałej ustawy, ale jeśli ona może wystarczyć, jak pan premier Morawiecki twierdzi, to na pewno PO, KO i, jak państwo słyszeli dosłownie pół godziny temu, cała opozycja, na pewno nie będą temu przeszkadzać i tego blokować. Jeszcze raz apeluję, bądźcie poważni" - powiedział Tusk.

Zapytany, jak dokładnie KO zagłosuje, jeżeli poprawki opozycji do projektu noweli ustawy o SN zostaną odrzucone, odparł, że dzisiaj jest za wcześnie, w jaki sposób ostatecznie kto jak będzie głosował w Sejmie, bo my nie wiemy jak ten dokument naprawdę będzie wyglądał.

"Jeśli projekt ustawy, tak jak to Morawiecki przedstawił, że oto jest projekt wynegocjowany z UE, z Komisją Europejską, on go przywiózł i on tu niemalże błagał, żeby nikt tego projektu nie zmieniał, bo boi się, że Komisja będzie niezadowolona. Ja co prawda powiedziałem i mogę te słowa powtórzyć: Mateusz, ty się tak nie bój KE, gdyby to były poprawki, które my proponujemy, to na pewno były one w pełni zaakceptowane " - mówił Tusk.

"Jeśli Morawiecki daje głowę, że ta ustawa uzgodniona z Komisją, da te pieniądze, to ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby Platforma, Koalicja (Obywatelska), cała opozycja zagłosowały +za+ lub wstrzymały się, bo nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o praktyczną konsekwencję. Chciałbym, żeby wszystkie partie opozycyjne, i wydaje mi się, że ten pierwszy krok został zrobiony, żeby zachowały się jednolicie w tej kwestii. Jednolicie nie blokując możliwości uzyskania pieniędzy" - mówił Tusk. (PAP)

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Karol Kostrzewa