Dane z sondażu, zwłaszcza te dotyczące wyborców rządzącej większości, pokazują, skąd w PiS taka determinacja i nagły zwrot w tej do niedawna bagatelizowanej sprawie. Wśród polityków obozu władzy powszechne jest przekonanie, że bez uruchomienia pieniędzy z KPO nie ma szans na walkę w jesiennych wyborach o reelekcję. - Taki procent uważających, że pieniądze z KPO będą miały znaczenie dla wyniku wyborczego, oznacza wykroczenie poza wszelkie podziały partyjne, nie jest tak, że bipolaryzacja partyjna determinuje stosunek do tego zagadnienia - podkreśla prof. Rafał Chwedoruk. Polityczne konsekwencje pozyskania KPO to jedno. Drugie to percepcja obywateli. Polacy widzą, że w obecnej sytuacji gospodarczej eurofundusze mogą się okazać kołem ratunkowym. - Uważamy, że żyjemy w trudnych czasach, a więc każdy grosz czy raczej eurocent jest na wagę złota. W bardziej spokojnych czasach ten odsetek uznających wyborczą wagę środków z KPO mógłby być mniejszy. To także pewien dowód projekcji na przyszłość, że bez względu na to, jak się nam będzie wiodło, uważamy, że problemy będą trwały - dodaje Chwedoruk.