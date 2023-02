"Wraz posłem Michałem Wypijem oraz przedstawicielami młodego pokolenia zasiadającego w zarządzie Porozumienia odeszliśmy dzisiaj z partii ze względu na brak akceptacji na sojusz z AgroUnią" - poinformował w poniedziałek Strzeżek w Sejmie.

Reklama

"Porozumienie zawsze było partią miejską, partią klasy średniej, partią samorządowców i przedsiębiorców. Od samego początku jak temat sojuszu z AgroUnią się pojawił mówiłem, że nie byłbym w stanie nagle wziąć na sztandary tematów rolniczych, bo nigdy się nimi nie zajmowaliśmy, stąd od początku byłem przeciwny temu rozwiązaniu" - wyjaśniał dotychczasowy rzecznik koła Porozumienia.

Reklama

Dodał, że szanuje decyzję władz Porozumienia i trzyma kciuki za kolegów. "Ale ja w taki projekt nie mógłbym wejść bo byłbym nieautentyczny i wobec opinii publicznej, i wobec siebie" - podkreślił. Strzeżek poinformował, że wyjście z Porozumienia zadeklarowali też "wszyscy wojewódzcy liderzy młodzieżówki partii".

Michał Wypij, który dotąd był przewodniczącym koła parlamentarnego Porozumienia dodał, że wystąpił z tego koła i będzie teraz posłem niezrzeszonym.

Podkreślił, że powodem jego odejścia z partii była "różnica zdań w sprawie przyszłości Porozumienia na scenie politycznej". "AgroUnia ma zupełnie inny program i styl prowadzenia polityki niż Porozumienie, nie widzę swojej przyszłości i miejsca w takim ugrupowaniu" - wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Wypij zapewnił, że nie przystępuje do żadnego innego koła lub klubu parlamentarnego. "Jestem posłem niezrzeszonym, wybranym z Warmii i Mazur, mam jeszcze zadania do wykonania, a co przyniesie przyszłość, zobaczymy" - zaznaczył.

Strzeżek pytany o plany polityczne powiedział, że wraz z działaczami młodzieżowymi zamierza przeprowadzić "kongres programowy", który był szykowany od jakiegoś czasu.

W niedzielę w Warszawie Zarząd Krajowy Porozumienia obradował ws. decyzji partii dotyczącej startu w wyborach. Prezes Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała po obradach, że od Zarządu Krajowego Porozumienia otrzymała "zielone światło" w zakresie współpracy z Michałem Kołodziejczakiem i AgroUnią.

Portal Interia podał, że na posiedzeniu zarządu Porozumienia zdecydowano o połączeniu z AgroUnią w jedno ugrupowanie. Jak podał portal, "za głosowało 17 osób, siedem było przeciw, a cztery się wstrzymały". Połączenie z AgroUnią mieli poprzeć m.in. posłanka Iwona Michałek, poseł Stanisław Bukowiec i Tomasz Urynowicz, a przeciwko był m.in. Jan Strzeżek. W obradach nie uczestniczył poseł Michał Wypij.

Porozumienie to partia, która powstała w 2017 roku z połączenia Polski Razem Jarosława Gowina i mniejszych środowisk. Do sierpnia 2021 roku pozostawała częścią Zjednoczonej Prawicy, a jej posłowie byli członkami klubu PiS. Wcześniej ugrupowanie opuściła część działaczy, największa grupa z Adamem Bielanem utworzyła Partię Republikańską. W grudniu 2022 roku Jarosław Gowin zrezygnował z przywództwa w Porozumieniu i został zastąpiony przez Magdalenę Srokę. Porozumienie ma w Sejmie koło parlamentarne, do którego dotąd należało 5 posłów. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz