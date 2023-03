Sejm w proponowanym stanowisku oraz rząd w już wysłanym do Trybunału Konstytucyjnego nie zgadzają się z prezydentem i bronią konstytucyjności ustawy o SN. Stanowiska prokuratora generalnego wciąż nie ma, ale nasi rozmówcy z obozu władzy spodziewają się po nim wsparcia prezydenckiego wniosku. – Krążą plotki, że będzie pryncypialne. Na razie powstaje, ale nie wiadomo, ile to potrwa – mówi jeden z nich.

W czwartek projektem stanowiska Sejmu zajmie się komisja ustawodawcza. Już wiadomo, że nie poprą go ziobryści. – Trwa operacja, by uznać ustawę o SN za konstytucyjną. Jeśli do tego dojdzie, będzie to koniec marzeń prawicy o zmianach w sądownictwie – twierdzi współpracownik Zbigniewa Ziobry.

Opozycja też nie musi być jednomyślna, gdy przyjdzie do zaopiniowania projektu. – PiS pewnie zagłosuje „za”, my się wstrzymamy, w tej sytuacji bez znaczenia jest to, jak zagłosują lewica i PSL, a Konfederacja pewnie będzie przeciw – przewiduje poseł PO.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.