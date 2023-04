26 stycznia 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy polskiego rządu pod nazwą roboczą "Tarcza dla pogranicza" z budżetem 21 mln euro.

Reklama

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział w piątek w Sejmie podczas posiedzenia komisji spraw wewnętrznych i administracji, że procedowanie uzyskania zgody w Komisji Europejskiej trwało rok.

"Dzisiaj chciałem powiedzieć, że mamy tutaj (okazał dokument - PAP), ja mam uchwałę Rady Ministrów już przyjętą, czyli mającą moc prawną w sprawie rządowego programu +Tarcza dla pogranicza" - oświadczył Wąsik.

Reklama

Z wcześniej prezentowanych informacji wynika, że pieniądze mają być przeznaczone na pomoc dla firm z pogranicza polsko-białoruskiego, zwłaszcza dużych hoteli, które mnie mogły w pełni skorzystać z uchwalonych przez polski parlament rekompensat dla branży turystycznej w związku z wprowadzeniem przy granicy z Białorusią stanu wyjątkowego, a potem zakazu przebywania. Hotele nie mogły skorzystać z rekompensat, bo przekroczyły poziom pomocy publicznej (tzw. de minimis) korzystając wcześniej ze wsparcia publicznego przy realizacji innych projektów, np. inwestycji.

Wąsik poinformował, że budżet "Tarczy dla pogranicza" wynosi do 100 mln zł.

Zbigniew Wojciechowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii dodał, że w ciągu 10 dni na stronach internetowych wojewodów ukażą się informacje o zasadach programu, zasadach składania wniosków. Wyjaśnił, że procedura ma być uruchomiona jeszcze w kwietniu.

Z informacji przedstawionej przez Wąsika wynika, że dotychczas w ramach wcześniejszych rekompensat dla przedsiębiorców z branży turystycznej z pogranicza polsko-białoruskiego łącznie firmom z województw podlaskiego i lubelskiego wypłacono 45 mln zł, z czego 23,5 mln zł firmom w Podlaskiem i 11,5 mln zł przedsiębiorcom z województwa lubelskiego. Wiceminister przypomniał, że pieniądze te rekompensowały firmom niemożność prowadzania działalności gospodarczej z powodu ograniczeń przy granicy.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że dodatkowym wsparciem dla firm z branży turystycznej w okresie, gdy przy granicy obowiązywał stan wyjątkowy były także częste noclegi w ich obiektach funkcjonariuszy różnych służb stacjonujących przy granicy. Wąsik doprecyzował, że przy granicy było wtedy 18 tys. żołnierzy i 5 tys. policjantów.

"Generalnie był to program bardzo dobrze przyjęty głównie przez branżę turystyczną. Wiem, że niektóre przedsiębiorstwa miały problem z wypłatami de minimis, bo my jako Polska możemy świadczyć pomoc publiczną do kwoty de minimis - to jest 200 tys. euro. Dalej musimy mieć zgodę z Komisji Europejskiej" - wyjaśnił Wąsik.

Taką zgodę KE wydała pod koniec stycznia 2023 po roku zajmowania się wnioskiem polskiego rządu. "My byśmy wiele rzeczy zrobili wcześniej, gdyby nie przewlekłość urzędnicza, do której niestety zdążyliśmy się przyzwyczaić, że wolno te młyny w Brukseli mielą" - dodał Wąsik informując o przyjęciu przez Radę Ministrów "Tarczy dla pogranicza".