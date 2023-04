Z kolei krytykę oponentów za rozstrzygającą broń kampanii uznaje niespełna 5 proc. ankietowanych.

Tylko w tym roku PiS zapowiedział i wdrożył 300 zł dodatku do emerytury dla sołtysów czy 14. emeryturę na stałe. Z kolei ze strony KO padły obietnice babciowego, a PSL obiecywał emerytury wdowie.

– W czasie putinflacji wyborcy oczekują tego, by państwo pomogło finansowo. Gdyby pogłębić te badania, to zapewne okazałoby się jeszcze, że chcą, by ta pomoc była celowana – komentuje wyniki badania osoba z obozu rządowego.

