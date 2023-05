Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę, że wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Przekazał, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych. Poinformował też, że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

Reklama

Ankietowanym zadano pytanie: na ile wierzysz, że PiS spełni złożone obietnice o darmowych lekach, 800 plus i darmowych autostradach.

35 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie wierzy, a 23 proc., że raczej nie wierzy. Z kolei 16 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie wierzy, a 26 proc., że raczej wierzy.

Reklama

Badanie zrealizowano 15 maja na próbie 1083 dorosłych Polaków. (PAP)