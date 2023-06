Do kancelarii Romana Giertycha zostało dostarczone wezwanie do prokuratury – poinformował w piątek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Wcześniej Giertych alarmował na Twitterze, że do jego biura przybyło trzech agentów CBA.

Pan Mecenas publikuje manipulacje, świadomie podgrzewa emocje, szerzy insynuacje i pisze o prowokacji" – napisał Żaryn na Twitterze. Wyjaśnił, że "do kancelarii Pana Mecenasa (Giertycha – PAP) zostało dostarczone wezwanie do prokuratury". "Skoro są wątpliwości ws. intencji, warto przyjść i wyjaśnić wszystko na miejscu..." – dodał. Wcześniej Roman Giertych w alarmistycznym tonie pisał na Twitterze: "Do mojej kancelarii właśnie przybyło trzech agentów CBA. Mnie nie było. Dodam, że przygotowujemy właśnie flagi w kancelarii, gdyż okna wychodzą na Nowy Świat, gdzie będzie przechodził Marsz". Twierdził, że "agenci chcieli się rozejrzeć po pomieszczeniach". "Ponieważ nie mieli nakazu przeszukania, zostali poproszeni o natychmiastowe opuszczenie kancelarii. Jeden z nich próbował protestować, że znajduje się na czynnościach, lecz został uświadomiony, iż w kancelarii adwokackiej nie ma przestrzeni na czynności CBA, a nadto, że sąd uznał prowadzenie wobec mnie działań przez CBA za przestępstwo. Po krótkiej dyskusji opuścili biuro. Przed niedzielą takich prowokacji będzie więcej" – czytamy we wpisie. W kolejnym wpisie Giertych już twierdził, że z relacji jego pracowników "wygląda na to, że trójka agentów przed marszem chciała" go zatrzymać. "Taka mała operacja zastraszania" - ocenił. Autor: Wojciech Kamiński