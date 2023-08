Nasz najnowszy sondaż nie jest standardowym badaniem preferencji politycznych. Tym razem chcieliśmy zbadać tzw. partyjne sufity – daliśmy respondentom szanse wskazania nie jednego, ale do trzech ugrupowań. Pokazuje to, których wyborców poszczególne ugrupowania są w stanie jeszcze do siebie przyciągnąć, by zmaksymalizować swój wyborczy wynik.

Prawo i Sprawiedliwość Partia rządząca jest blisko maksimum swojego potencjału sondażowego. Głosować na to ugrupowanie rozważa 34,5 proc. ankietowanych ogółem, ale 40 proc. deklarujących pójście na wybory. Tymczasem średnia sondażowa PiS to 33,8 proc. (według serwisu Ewybory.eu). Reklama Jego własny elektorat jest wyjątkowo jednorodny – 100 proc. wskazało, że myśli o głosowaniu na PiS. Inne opcje? Najwięcej sympatyków partii rządzącej alternatywnie rozważa poparcie Konfederacji – ale to raptem 7 proc. Z kolei wśród niezdecydowanych tylko 4 proc. rozważa głosowanie na PiS.