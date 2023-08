Na to pierwsze pytanie aż 68 proc. odpowiedziało „tak”, co jest dobrym wynikiem, zważywszy na podnoszone od czasu do czasu przez opozycję wątpliwości, czy PiS nie wykorzysta napięcia na granicy polsko-białoruskiej, by wprowadzić stan wyjątkowy i je przesunąć. Nawet wśród najbardziej sceptycznych w tej kwestii wyborców KO przeważa jednak opinia, że wybory nie zostaną przesunięte. Ostatnio odniósł się do nich nawet lider PiS Jarosław Kaczyński, zapewniając, że odbędą się one w terminie.

Osobną kwestią jest, który z konstytucyjnych terminów od niedzieli 15.10 do 05.11 wybierze Andrzej Duda. 41 proc. wyborców liczy, że stanie się to w pierwszym możliwym terminie. – 15 października utrwalił się w świadomości społecznej, o tym mówią wszyscy, nie tylko PiS. Nawet Tusk, zapowiadając marsz miliona serc, stwierdził, że odbędzie się dwa tygodnie przed wyborami – zauważa Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Drugim wskazaniem jest kolejna niedziela, 22 października – tak typuje 16 proc.

