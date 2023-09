W sobotę w Warszawie zwołany został kongres Trzeciej Drogi "Gospodarka, do przodu!". "Mówimy dość marnotrawstwu, mówimy dość rozdawnictwu, mówimy dość zadłużaniu przyszłych pokoleń. Ale też mówimy dość fałszywym receptom i fałszywym prorokom, którzy tylko przychodzą zbałamucić, oszukać, a później zostawić nas z niezapłaconym rachunkiem" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Milion mieszkań w ciągu jednej kadencji

Trzecia Droga zapowiada, że podczas jej rządów w ciągu jednej kadencji powstanie co najmniej milion mieszkań. — Chętnych do zakupu mieszkania jest bardzo dużo, głód mieszkań szczególnie u młodych ludzi coraz większy. Należy zadbać w pierwszej kolejności o to, żebyś mogli te mieszkania i mieli gdzie je wybudować. Dlatego jednym z pomysłów Trzeciej Drogi jest uwolnienie wszystkich nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaangażowane w to mają być również samorządy. – Uzbrojenie terenu, przygotowanie gmin i dofinansowanie ich, aby mogły przygotowywać teren na cele mieszkaniowe, czy to komunalne, czy to spółdzielcze, czy inwestycje prywatne – dodawał lider PSL.

Tania energia, niska inflacja i KPO

Szymon Hołownia wskazywał, że potrzeba dziś zainwestowania w Polskę, a silnikiem tej inwestycji musi być zielona energia.

"Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, to nie będzie inwestycji, to nie będzie niższych rachunków domowych. Musimy to wreszcie zdobyć, uwalniając środki z Krajowego Planu Odbudowy, tworząc realny system prosumencki. Wreszcie doprowadzając do tego, że ja będą mógł kupić lokalnie prąd od farmy wiatrowej, czy słonecznej elektrowni, która jest blisko mojego domu" - podkreślił Hołownia.

Francuski PIT

Trzecia Droga chce ulg podatkowych. Im więcej dzieci, tym niższe podatki. W myśli rozwiązania, przy trzecim dziecku, rodzice mogą być całkowicie zwolnieni z danin.

— Rodzinny PIT w modelu francuskim, gdzie wliczamy do rozliczenia nie tylko małżonków, ale bierzemy też pod uwagę wszystkie dzieci. Czyli im więcej dzieci, tym będą niższe podatki. To jest promocja wielodzietności, to jest docenienie dużych rodzin, rodzin 3+, które w takim systemie nie zapłacą żadnego podatku dochodowego, bo pracują, angażują się i mają dzieci i dbają o nasze bezpieczeństwo na przyszłość — powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Cel strategiczny: inwestycje

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska ma dziś inwestycje na poziomie poniżej 17 procent, co jest jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie. "Naszym celem jest wygrać tę konkurencję w Europie. To jest cel strategiczny dla polskiej gospodarki. Mieć poziom inwestycji najwyższy w Europie. Po to stawiamy na zieloną energię, na biogazownię, na fotowoltaikę i na energię z wiatru" - powiedział.

Godna pałaca za dobrą pracę

Hołownia podkreślał, że poza zieloną energią Trzecią Drogą łączy też szacunek do pracy. "Dzisiaj wychodzą ludzie i mówią o czterodniowym tygodniu pracy. Zobaczycie, do wyborów usłyszymy o trzydniowym tygodniu pracy" - mówił.

Według szefa Polski 2050 Polacy nie chcą pracować mniej, ale chcą więcej zarabiać. "Polacy są pracowitym narodem, który chce więcej pracować na miarę swoich możliwości i mieć za to godną płacę. Oni nie potrzebują taty i mamy, którzy będą im mówić, co trzeba zrobić w niedzielę" - powiedział.

Handlowe niedziele dwa razy w miesiącu

"Dlatego my, Trzecia Droga, mówimy: nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel w dwie niedzielę w miesiącu, bo on jest nam dzisiaj potrzebny" - oświadczył Hołownia.

Akademik za złotówkę

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział program "Akademik za złotówkę" dla uczniów i studentów. — Jest szansą dla osób przyjeżdżających z mniejszych miejscowości o niskich zarobkach, trudnościach materialnych — mówił. I dodał: — To też ambicja, żeby nie stracić potencjału intelektualnego i wiedzy, żeby ludzie młodzi chcieli się uczyć i pozostać w Polsce.

Autorki: Agnieszka Ziemska, Edyta Roś