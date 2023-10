Wiemy już, że nowy rząd stworzą zapewne partie, które w starym parlamencie były w opozycji. Ilu posłów wprowadziły jednak do Sejmu poszczególne komitety i jaki jest w nich rozkład sił? Którzy politycy dostali się do Sejmu? Czy Jarosław Kaczyński zbliżył się pod względem liczby głosów do Donalda Tuska?

Politycy z największą liczbą głosów Z analizy szczegółowych danych nt. wyników głosowania możemy wyciągnąć wiele interesujących wniosków — przede wszystkim, jak dużymi klubami i kołami będą dysponowały poszczególne partie. Możemy zobaczyć także, którzy politycy cieszą się poparciem największej liczby wyborców. To w dużej mierze plebiscyt popularności. Reklama Podział mandatów w podziale na partie Okazuje się, że spora część polityków, którzy dostali się do Sejmu, nie należy do żadnej partii politycznej. W przypadku Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości takich posłów będzie 13, w przypadku KW KO aż 22, jest też kilku takich polityków w pozostałych. Reklama W KW PiS sporą frakcję stanowi Suwerenna Polska (18 posłów), swoich ludzi ma także Partia Republikańska (4) oraz KUKIZ 15 (2). W przypadku komitetu Koalicji Obywatelskiej dominacja PO jest ogromna: ma aż 122 posłów, podczas gdy Nowoczesna i Zieloni po kilku. Szczegółowe wyniki pokazują, że siła Polski 2050 i PSL-u w Sejmie będzie podobna — partia Hołowni ma 31 posłów, a Kosiniaka-Kamysza 27. Politycy z największą liczbą głosów Donald Tusk wręcz zdeklasował krajową konkurencję, zdobywając prawie 539 tys. głosów. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął jego największy polityczny rywal Jarosław Kaczyński (177 tys.). Dla porównania — najpopularniejsi politycy PiS-u osiągnęli wyniki w przedziale 100-135 tys. Mateusz Morawiecki na przykład może się pochwalić 117 tys. wyborców. O pewnym rozczarowaniu można mówić w przypadku Zbigniewa Ziobry, który zdobył ok. 75 tys. głosów. Zdecydowanie pokonała go Małgorzata Wasserman startująca z Krakowa (bezpartyjna; 126 tys.). W Sejmie nie zabraknie miejsc dla startujących z KW PiS Pawła Kukiza, Antoniego Macierewicza czy Janusza Kowalskiego. Najlepszy wynik spośród polityków PO poza liderem partii osiągnęli były przewodniczący partii Borys Budka oraz Bartłomiej Sienkiewicz (obaj uzyskali wynik w okolicach 100 tys. głosów). Do Sejmu z KW KO dostali się "celebryci" list: dziennikarz Bogusław Wołoszański oraz były trener skoczków narciarskich Apolloniusz Tajner. Świetny wynik ma Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) - prawie 140 tys. Szymon Hołownia wyraźnie wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza (80 do 50 tys.). Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty ma kilkukrotnie niższy od nich wynik. A namaszczony przez wielu obserwatorów na nową gwiazdę polskiej polityki Sławomir Mentzen? Przekroczył 100 tys. głosów i potwierdził, że na skrajnej prawicy o co najmniej jedną długość wyprzedza pod względem rozpoznawalności i popularności innych polityków. Warto podkreślić, że bezwzględna liczba głosów zależy w dużej mierze od liczby wyborców uprawnionych w danym okręgu do głosowania.