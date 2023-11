Reklama

Biedroń w Polsat News został zapytany o decyzję Rady Krajowej Lewicy Razem, która po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji programowych między KO, Trzecią Drogą i Nową Lewicą, upoważniła posłów Razem do głosu za wotum zaufania dla rządu, ale postanowiła też, że Razem nie wejdzie do rządu.

Lewica Razem, ale nie w rządzie

"Wiele środowisk nie wchodzi do rządu. Partia Razem nie została wybrana do tego, żeby wchodzić do rządu. To była jej suwerenna decyzja" - komentował współprzewodniczący Nowej Lewicy. Jak zaznaczył, jest wiele innych podmiotów na opozycji, które zostały wybrane do Sejmu i nie muszą wchodzić do rządu.

Biedroń zwrócił uwagę, że Razem będzie popierała rząd Donalda Tuska i rząd koalicyjny. "Taka padła deklaracja i ta deklaracja jest podtrzymywana przez partię Razem" - powiedział. Tłumaczył też, że partia Razem uczestniczyła w przygotowywaniu tej umowy koalicyjnej, miała wpływ na jej kształt oraz będzie częścią klubu Lewicy.

Prezydium Senatu

"Magdalena Biejat jest naszą kandydatką na wicemarszałkinię Senatu" - poinformował Biedroń.

Jak zaznaczył, z Lewicą Razem współpracuje każdego dnia. "To jest świetna współpraca. Nie wyobrażam sobie tworzenia formacji lewicowej bez partii Razem i próba nas dzielenia naprawdę nie służy niczemu" - powiedział.

Przyznał przy tym, że wolałby, aby politycy Lewicy Razem współtworzyli rząd.

Umowa koalicyjna podpisana

W piątek w południe w Sejmie doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

Zgodnie z umową w przypadku prezydium Senatu, koalicja ma zgłosić czterech wicemarszałków, po jednym wskazanych przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę. Funkcję marszałka Senatu do 13 listopada 2025 roku ma pełnić senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską.

Autorka: Agnieszka Ziemska