Sprzeciwiła się przywróceniu ryczałtowej składki zdrowotnej od działalności gospodarczej i zwróciła uwagę, że część przedsiębiorców właściwie ich udaje, by obniżyć swoje opodatkowanie i oskładkowanie. „My dostrzegamy różnicę między tymi, którzy zarabiają krocie i funkcjonują bardzo dobrze i którzy – jak to się ładnie mówi – optymalizują sobie, a de facto oszukują, by unikać podatków i współodpowiedzialności za państwo” – stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską. Zaproponowała też powrót do koncepcji „testu przedsiębiorcy”, który kilka lat temu próbowała przeforsować część rządu PiS (z kolei inna aktywnie protestowała).

