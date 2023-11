W poniedziałek odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Zgodnie z konstytucją, na pierwszym posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki poda rząd do dymisji. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w niedawnym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Wiara czyni cuda?

Müller był pytany w poniedziałek w TVN 24, czy wierzy, że Morawieckiemu uda się stworzyć nowy rząd i rządzić przez kolejne 4 lata. "Zrobimy co możliwe, aby tak się stało, ale każdy wie, że misja utworzenia rządu w takim kształcie parlamentu, jaki jest teraz, jest niezwykle trudna" - przyznał Müller.

Dopytywany, po co ją w takim razie podejmować, powiedział: "Dlatego, że uważamy, że jako partia, która miała największe poparcie w tych wyborach, ze względu na to, że pan prezydent powierzył nam tę misję, powinniśmy spróbować". "To jest pewnego rodzaju uczciwość wobec naszych wyborców, którzy zdecydowali się na to, abyśmy dzierżyli stery rządu" - dodał.

Misja a wotum zaufania

Pytany, czy jeśli misja stworzenia nowego rządu przez Morawieckiego okaże się beznadziejna, to na jakimś etapie uznają, że nie ma sensu walczyć o wotum zaufania, Müller powiedział, że "żadnego wariantu w tej chwili nie odrzuca".

"Nie jest tak, że na sto procent będzie wariant bazowy, czyli dwa tygodnie plus dwa tygodnie, natomiast to wariant wynikający z konstytucji i możliwy. Przyjmuję go jako wariant, który jest najbardziej prawdopodobny, natomiast nie wykluczam, że na jakimś etapie zdecydujemy inaczej. (...) To decyzja pana premiera, to jest możliwe, ale wariantem bazowym jest przedstawienia składu Rady Ministrów" - stwierdził Müller.

Wybory parlamentarne

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Wybór premiera zgodnie z konstytucją

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi wystąpienie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go, wraz z pozostałymi członkami rządu, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Autorka: Agata Zbieg