"Polska 2050 wysyła do rządu trzy silne kobiety. Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Agnieszka Buczyńska zadbają o sprawiedliwą zieloną zmianę, inwestycję unijnych funduszy w naszą przyszłość i włączenie zwykłych Polaków w prace rządu na bieżąco, nie raz na cztery lata" - zaznaczył w piątek marszałek Sejmu.

W piątek przed południem odbyło się spotkanie kandydata na premiera koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy Donalda Tuska z kandydatami na przyszłych ministrów w jego gabinecie. Na briefingu po tym spotkaniu lider PO mówił m.in. o składzie swojego przyszłego rządu.

Tusk potwierdził m.in, że kandydatem na ministra spraw zagranicznych jest Radosław Sikorski. Podał, że przyszłym ministrem sprawiedliwości będzie były RPO Adam Bodnar, ministrem finansów Andrzej Domański, a Barbara Nowacka (KO) jest kandydatką na ministra edukacji. Poseł Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) z kolei ma zostać ministrem nauki. Do rządu ma wejść również Czesław Siekierski (PSL), który ma być ministrem rolnictwa oraz Adam Szłapka jako minister ds. Unii Europejskiej. Tusk przypomniał także, że powstanie Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach, którym pokieruje prof. Marzena Czarnecka.

Z wcześniejszych informacji medialnych wynika, że w rządzie Donalda Tuska wicepremierem, ministrem obrony narodowej ma być szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) - wicepremierem, ministrem cyfryzacji.

Marcin Kierwiński jest kandydatem na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Siemoniak ma zostać koordynatorem służb specjalnych; Bartłomiej Sienkiewicz - ministrem kultury i dziedzictwa narodowego; Borys Budka - minister aktywów państwowych; Sławomir Nitras - ministrem sportu i turystyki; Izabela Leszczyna - ministrem zdrowia; Dariusz Klimczak - ministrem infrastruktury; Krzysztof Hetman - ministrem rozwoju i technologii; Paulina Hennig-Kloska - ministrem klimatu i środowiska; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - ministrem funduszy i polityki regionalnej; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - ministrem rodziny i polityki społecznej.

Do rządu mają wejść też Marzena Okła-Drewnowicz - minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej; Katarzyna Kotula, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości; Agnieszka Buczyńska, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

Jan Grabiec ma zostać ministrem-członkiem Rady Ministrów, szefem kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Maciej Berek - sekretarzem Rady Ministrów, prezesem Centrum Legislacyjnego Rządu.

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier 11 grudnia przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Kandydatem większości na premiera jest Donald Tusk.