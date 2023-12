Nowy minister aktywów państwowych Borys Budka oczekuje szybkiej rezygnacji prezesa Orlenu Daniela Obajtka (zgodnie z jego publicznymi zapowiedziami) i zapowiada audyty w poszczególnych spółkach Skarbu Państwa. Pod znakiem zapytania są także losy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która miała skupiać w sobie aktywa węglowe ze spółek energetycznych. Budka przyjrzy się też razem z nową minister przemysłu Marzeną Czarnecką w sprawie wsparcia dla firm węglowych. Szef MAP “w stosownym czasie” będzie także zwoływał walne zgromadzenia, których celem będzie wymian kadr w spółkach Skarbu Państwa. Zapewniał, że zarówno w kontekście audytu, jak i zmian personalnych będzie postępował ostrożnie, by nie narazić interesów akcjonariuszy.

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski mówił m.in. o konieczności wygaszenia “niepotrzebnych konfliktów” z niektórymi sojusznikami, a minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała odchudzenie podstawy programowej, odchodzenie do prac domowych, wymianę kuratorów oświaty i audyt wydatków w resorcie. Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała m.in. audyt decyzji podjętych w jej resorcie po 15 października “niekiedy pod presją zmiany władzy” i przygotować dokumenty strategiczne o osiągnięciu przez Polskę neutralności klimatycznej. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła potrzebę zapewnienia wszystkim chętnych szczepionek przeciwko grypie i koronawirusowi, a także powołanie zespołu monitorującego sytuację epidemiczną. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar mówił o naprawie tego, “co zostało zepsute” w obszarze praworządności (przy okazji wytknął oprowadzającemu go po gabinecie byłemu wiceministrowi Marcinowi Warchołowi brak flagi unijnej za biurkiem).

Jednym z najpilniejszych zadań dla całego nowego rządu jest ponowne złożenie w Sejmie projektu budżetu państwa na 2024 rok. - Prawdopodobnie deficyt będzie inny, pojawią się nowe elementy, niektóre wydatki mogą zostać zweryfikowane - zapowiedział nowy minister finansów Andrzej Domański.

Część ministrów ogłosiła już nazwiska swoich zastępców. - W pierwszej kolejności premier powoływał tych, którzy już muszą wejść i zacząć działać. Jak wróci do kraju, będą pozostałe powołania - słyszymy od osoby z otoczenia szefa rządu. Sam Donald Tusk wziął jeszcze udział w Kolegium ds. Służb Specjalnych i wybrał się na unijny szczyt do Brukseli, razem z nowym ministrem ds. europejskich Adamem Szłapką. W planach są przede wszystkim rozmowy o odblokowaniu miliardów euro z KPO oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Okazją do tego ma być m.in. piątkowe spotkanie Tuska z szefową KE Ursulą von der Leyen. Planowane - choć jeszcze niepotwierdzone - jest też spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.