Piotr Malepszak to ceniony w branży kolejowej fachowiec. W latach 2008 – 2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora biura i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. Nadzorował tam m.in. remonty torów przed Euro 2012. Potem został wiceprezesem Kolei Dolnośląskich. Od grudnia 2018 r. do lipca 2020 r. pracował w spółce Centralny Port Komunikacyjny, gdzie był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego a potem także p.o. prezesa spółki. Odszedł z niej, bo uznał, że rząd składa nierealne obietnice wobec inwestycji. Ostatnio był pełnomocnikiem Gdańska ds. kolei i doradcą Komisji Europejskiej. „Trudno o lepszą kandydaturę” skomentował nominację Malepszaka Piotr Rachwalski, były szef Kolei Dolnośląskich.

Ostatnio Malepszak dość często krytykował wiele modernizacji tras kolejowych, bo uznał, że były przeprowadzane mało efektywnie. Teraz będzie musiał dopilnować, by pieniądze na kolej były wydawane lepiej. Malepszak jest też zwolennikiem racjonalnego podejścia do realizacji komponentu kolejowego CPK. Uważa, że spośród szykowanych dotąd przez spółkę 2 tys. km tras kolejowych, do realizacji trzeba wybrać te najbardziej potrzebne - linie „Igrek” z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania orazprzedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Trójmiasta.

Piotr Malepszak oficjalną nominację na wiceministra infrastruktury najprawdopodobniej otrzyma jeszcze w piątek.