Suwerenna Polska poinformowała w czwartek, że w związku z tymczasową nieobecnością Zbigniewa Ziobry, wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Ziobry europoseł Patryk Jaki.

Wójcik w środę w Studiu PAP pytany o stan zdrowia prezesa Suwerennej Polski powiedział, że liczy na jego szybki powrót do zdrowia. "Modlimy się za niego" - dodał.

Na pytanie o to, czy Ziobro wróci do polityki odpowiedział: "Oczywiście, że wróci do polityki, mam nadzieję że stanie się to szybko". "Trzymamy kciuki, również modlimy się za niego, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia, jest naszym liderem absolutnym, niekwestionowanym i ważną postacią polskiej polityki" - dodał.

Wiceszef SP pytany o to, czy jako członek prezydium często rozmawia z Ziobrą odpowiedział, że czeka na jego powrót do zdrowia. Dopytywany, czy politycy SP nie kontaktują się z prezesem partii, odpowiedział: "Nie".

Kto kieruje partią?

"W tej chwili partią rządzi czteroosobowe prezydium: (europoseł) Beata Kempa, Michał Woś, ja - jako wiceprezesi i oczywiście (europoseł) Patryk Jaki, który zarządza całym prezydium. Mamy spotkania, wczoraj się spotkaliśmy, dokładnie wiemy, co mamy robić w najbliższych tygodniach" - powiedział.

Suwerenna Polska to partia polityczna założona w 2012 r. jako Solidarna Polska (funkcjonowała pod ta nazwą do marca 2023 r.) przez byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, w tym b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który od początku pełni funkcję prezesa. Partia ma 18 posłów, dwóch europosłów i jednego senatora.