Siedziba resortu będzie mieściła się w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.

Powrót do sytuacji sprzed 1 stycznia 2021 r.

Z nowym rokiem weszły w życie dwa rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Na mocy rozporządzeń w miejsce dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki tworzone są dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To powrót do sytuacji sprzed 1 stycznia 2021 r., kiedy to MEN oraz MNiSW formalnie przestały istnieć, a w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego czele stanął wówczas minister Przemysław Czarnek.

Po październikowych wyborach parlamentarnych w 2023 r. przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich apelowali do polityków o przywrócenie dwóch odrębnych resortów - edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Połączenie resortów nie przyniosło przewidywanych korzyści

"Utworzenie w 2021 roku jednego ministerstwa obejmującego naukę, szkolnictwo wyższe i oświatę doprowadziło do spadku znaczenia badań naukowych i obniżenia realnych nakładów przeznaczanych na ten cel. Pokazało również całkowitą odmienność mechanizmów finansowania i zarządzania edukacją szkolną względem edukacji akademickiej i nierozerwalnie z nią związanych badań naukowych" - napisali pod koniec października prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ich zdaniem połączenie resortów nie przyniosło przewidywanych korzyści. "Miało natomiast negatywny wpływ na dostosowywanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dynamicznie zmieniających się stosunków społecznych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nauką współczesny świat" – wskazali.

Także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w uchwale przyjętej podczas Zgromadzenia Plenarnego KRASP apelowała o utworzenie "silnego, odrębnego ministerstwa odpowiedzialnego za naukę i szkolnictwo wyższe, wyposażonego w narzędzia finansowe do rozwijania badań naukowych i wdrażania ich wyników do gospodarki".