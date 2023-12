We Włoszech od przyszłego roku szkolnego działać będą licea o nowym profilu - made in Italy. Zapisy do tych szkół, wprowadzonych z inicjatywy rządu Giorgii Meloni, rozpoczną się 23 stycznia - zapowiedziało Ministerstwo Oświaty. Licea te będą kolejnym elementem promocji i obrony tego, co włoskie.