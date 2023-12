Rail Baltica

Francusko-polsko-włoskie konsorcjum dziś podpisało umowę w tej sprawie. Budimex, który ma w nim 30 proc. udziałów, wybuduje obiekty inżynierii lądowej i torowisko. Budowa 230-kilometrowego odcinka, na którym pociągi będą mogły rozpędzać się do 250 km/h, to element trasy Rail Baltica, która ma połączyć Talinn z Warszawą. Wartość kontraktu, który obejmuje 175 obiektów inżynieryjnych i 11 przejść dla zwierząt, szacuje się na 3,7 mld euro, czyli ok. 16 mld złotych. 85 proc. tej kwoty ma pochodzić z funduszu unijnego „Łącząc Europę”. Resztę dołoży Łotwa.

- Podpisanie tej umowy i udział Budimeksu w konsorcjum, realizującym jeden z największych unijnych projektów kolejowych, to duży sukces polskiej branży budowlanej. Sukcesem naszego kraju – Polski - jest również to, że będzie generalnym wykonawcą największej inwestycji infrastrukturalnej na Łotwie o łącznej wartości przekraczającej 16 mld zł – mówi prezes Budimeksu Artur Popko. Budowa odcinka szybkiej kolei na terenie Łotwy ma zacząć się w przyszłym roku i potrwa osiem lat.

Ile zajmie podróż Warszawa-Tallin?

Trwa już przebudowa trasy na terenie Polski. Tu pociągi będą jeździć wolniej – maksimum 200 km/h. Po zakończeniu wszystkich prac podróż z Warszawy do Wilna ma potrwać ok. 4 godzin, do Rygi ok. 5 godzin a do Tallinna 6 godz. 45 min.

Budimex w ostatnim czasie mocno przyspieszył ekspansję na rynki zagraniczne. Firma buduje m.in. skrzyżowanie autostrad D1 i D4 na Słowacji. Jest też bliska podpisania umowy na realizację dwóch odcinków autostrad w Czechach m.in. trasy D11 z Trutnova do granicy z Polską, która będzie przedłużeniem naszej trasy S3.