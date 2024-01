W czwartek wieczorem Brejza poinformował, że po 16 latach pracy w polskim parlamencie obejmuje mandat w Parlamencie Europejskim. Zastąpi Radosława Sikorskiego, który został powołany na ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Donalda Tuska.

W ubiegłorocznych wyborach Brejza startował do Sejmu z okręgu nr 4, który obejmuje m.in. Bydgoszcz oraz obszar powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego, i uzyskał 89 tys. 840 głosów. Spośród kandydatów komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, którzy w tym okręgu nie dostali się do Sejmu najwyższy wynik otrzymała właśnie Magdalena Łośko.

W rozmowie z PAP Łośko potwierdziła, że obejmie mandat poselski i zastąpi w ławach poselskich Krzysztofa Brejzę. Przekazała, że najprawdopodobniej złoży ślubowanie poselskie nie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tylko na kolejnym posiedzeniu pod koniec stycznia.

Wyjaśniła, że najpierw musi wygasnąć mandat poselski Brejzie. "15 stycznia jest posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i z chwilą, kiedy europoseł (Brejza) już de facto obejmie funkcję, to wtedy zwalnia mandat poselski i zaczyna się procedura dla mnie" - powiedziała Łośko.

Zaznaczyła, że jest jeszcze przed rozmowami z szefostwem klubu KO na temat tego, w jakich komisjach będzie zasiadać. "To jest przed nami i zobaczymy, ponieważ z komisjami to jest tak, że obszar zainteresowań (posła) to jedno, ale po drugie wiadomo, że kadencja już się zaczęła, posłowie już pracują i to też trzeba uwzględnić" - zwróciła uwagę Łośko.

Na pytanie, które komisje byłyby dla niej najbliższe, odparła, że obszar jej dotychczasowych zainteresowań to komisja ochrony środowiska. "W tej komisji pracowałam i też wielokrotnie pisałam interpelacje oraz interweniowałam (w sprawach) na rzecz środowiska" - powiedziała.

Dodała też, że była zaangażowana w kwestie edukacji, a także podejmowała dużo interwencji w obszarze zdrowia. Jednocześnie podkreśliła, że jest otwarta na pracę w innych dziedzinach.

Magdalena Łośko pochodzi z Inowrocławia, z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika, doradztwo rehabilitacyjne. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z administracji i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łośko w 2010 r. została wybrana na radną miejską w Inowrocławiu, w 2014 i 2018 uzyskiwała reelekcję, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Inowrocławia. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. z listy Koalicji Obywatelskiej została wybrana na posłankę IX kadencji z okręgu bydgoskiego.

W poprzedniej kadencji Sejmu Łośko zasiadała w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; polityki senioralnej oraz edukacji, nauki i młodzieży.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu w PE w miejsce osoby, której wygasł mandat.

Oświadczenie kandydata o przyjęciu mandatu do PE powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie go w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.