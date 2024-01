Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych.

"Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy"

Przed 21.00 Barbara Kamińska, która przez niemal cały czas przemawiała do oczekujących, przeszła pod drzwi aresztu. Po otrzymaniu informacji, że sąd wydał decyzję o zwolnieniu z zakładów karnych, dzwoniła do dowódcy zmiany. Po kilkunastu minutach oczekiwania, gdy tłum oczekujących cofnął się spod drzwi, wypuszczono na wolność byłego szefa MSWiA.

"Ta walka trwa, to może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno" - powiedział Kamiński po wyjściu z Aresztu Śledczego w Radomiu. "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy" - dodał. Dziękował zebranym, którzy - jak mówił - gromadząc się przed aresztem dawali mu ogromną siłę.

W Przytułach Starych decyzję o rychłym uwolnieniu przekazał były Szef CBA Ernest Bejda. Po wyjściu również Maciej Wąsik podziękował osobom, które zebrały się przed zakładem karnym, w szczególności swojej żonie. "Często było mi zimno w celi, kiedy stałem przy otwartym oknie, a wam było ciepło na mrozie, na śniegu" - podkreślił Wąsik i dodał, że obecność jego zwolenników dawała mu siłę, energię i wiarę w przyszłość.

W obu miejscach demonstranci wznosili hasła: "ruda wrona orła nie pokona", "przyjdzie kara na Bodnara". Skandowali nie tylko imiona przebywających w więzieniu polityków, ale także ich najbliższych.

"Procedura została dopełniona"

"Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą" - oświadczył prezydent. Poinformował o natychmiastowym przesłaniu dokumentów do Prokuratora Generalnego w celu wykonania postanowienia o ułaskawieniu.

"Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego" - powiedział prezydent. Dodał, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Jak przekazała prezydencka ministra Małgorzata Paprocka, prezydent zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

Sąd wydał decyzję

Były Szef CBA Ernest Bejda poinformował zebranych przez zakładem karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywa Maciej Wąsik, że sąd wydał decyzję o zwolnieniu z zakładów karnych osadzonych: M. Kamińskiego i M. Wąsika.

Jak przekazał PAP Bejda, postanowienie wydał sąd, który zdecydował o umieszczeniu ich w zakładach karnych - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Decyzja - jak przekazał - została przesłana elektronicznie do zakładu karnego w Przytułach Starych. "Powinna być niezwłocznie wykonana" - podkreślił Bejda.

Grupa ponad stu osób, które przebywają przed zakładem karnym w Przytułach Starych, przeszła sprzed ogrodzenia, gdzie było widać celę, w której prawdopodobnie przebywa Maciej Wąsik, przed bramę zakładu, gdzie oczekują na jego wypuszczenie.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy przy "aferze gruntowej". Dwa tygodnie temu policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej połowie stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wkrótce potem Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.

We wtorek do Kancelarii Prezydenta trafiły od Prokuratora Generalnego akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego.

Autorzy: Aleksander Główczewski, Paulina Kurek, Aleksandra Rebelińska, Luiza Łuniewska