Kandydat na prezydenta Krakowa i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego (UEK) Stanisław Mazur spotkał się z dziennikarzami w niedzielę przed namiotem, w którym - z jego inicjatywy - lekarze prowadzą darmowe badania dla seniorów. Profesor mówił o polityce senioralnej.

„Musimy zrozumieć, że coraz częściej z nowych ulic, przystanków, parków, kładek i budynków korzystać będą mieszkańcy z licznymi ograniczeniami. Zamiast uzupełniać tę infrastrukturę, znacznie lepiej jest już dziś wprowadzić dla niej nowe standardy” – powiedział rektor UEK. "Ławki, zadaszenia, ale także coraz większa dostępność do spokojnych, wyciszonych ulic, dostępność do publicznych toalet czy udogodnień w budynkach użyteczności publicznej, chodniki i przejścia dla pieszych zaprojektowane tak, by były bezpieczne i faworyzowały pieszych" - wymieniał przykłady.

Kandydat na prezydenta zapowiedział również, że będzie dążył do tego, aby każdy krakowski senior miał ułatwiony dostęp do opaski życia - urządzenia na nadgarstek, wyposażonego w guzik umożliwiający połączenie się z Centrum Teleopieki.

Profesor ma też m.in. pomysł, aby na Wesołej utworzyć Krakowski Park Edukacyjny – "jako wyposażone i przygotowane infrastrukturalnie miejsce dla różnych inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych".

O fotel prezydenta Krakowa ubiegają się też: wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig (bezpartyjny), przedsiębiorca i radny Łukasz Gibała (bezpartyjny), poseł Aleksander Miszalski (PO, klub KO). PiS nie ogłosiło jeszcze nazwiska kandydata.

Kulig startuje z poparciem obecnego włodarza miasta Jacka Majchrowskiego i zapowiada kontynuację pracy Majchrowskiego.

Gibała kandyduje, aby - jak mówił ogłaszając swój start - "naprawić błędy polityki Jacka Majchrowskiego, takie jak brak zieleni, korki czy fatalny stan finansów publicznych". Gibałę poparła Daria Gosek-Popiołek - posłanka partii Razem, która w parlamencie tworzy klub Lewicy.

Miszalski zapowiedział poprawę sytuacji finansowej stolicy Małopolski, działania na rzecz rozwoju innowacyjnych branż, uważne planowanie przestrzenne.

Gotowość do startu w wiosennych wyborach zadeklarował również wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś (Centrum dla Polski, klub PSL-Trzecia Droga).