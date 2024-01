Wiceszef klubu PiS w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że wie, iż niektórzy posłowie PiS wybierają się do samorządu.

Suski dopytywany, czy jego formacja ma już gotowe listy do wyborów samorządowych, odparł: "Ale oczywiście, już prawie gotowe". "Niektóre z nich mogą być już nawet dzisiaj zatwierdzone" - powiedział, nawiązując do tego, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości - jak informowała PAP - ma podczas wtorkowego posiedzenia rozpocząć zatwierdzanie list kandydatów na najbliższe wybory samorządowe.

Pytany, czy były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński może być kandydatem PiS na prezydenta Warszawy - bo takie doniesienia pojawiają się w mediach - przyznał, że takiej decyzji nie ma. "Chociaż ja uważam, że to świetny kandydat, gdyby się zdecydował" - dodał.

"Każde wybory są trudne, ale po tym, co się dzieje, nie tyle w wyborach, co po wyborach, to one będą wyjątkowo trudne, bo w sytuacji zagrożenia demokracji" - ocenił Suski, który był pytany o ocenę trudności wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta ma się odbyć dwa tygodnie później.