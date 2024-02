Napięcia polityczne prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w najbliższym czasie, co może doprowadzić do nowych wyborów, jednak taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ocenia Fitch Ratings. Ryzyko polityczne może spotęgować trudne wybory w zakresie polityki fiskalnej, przed którymi stoi nowy rząd, dodała agencja.

"Napięcia polityczne prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w najbliższym czasie, co może doprowadzić do nowych wyborów. Uważamy, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny i nie spodziewalibyśmy się istotnie odmiennego wyniku, ale kolejna kampania wyborcza jeszcze bardziej skomplikowałaby perspektywy konsolidacji fiskalnej i opóźniłaby postępy w osiąganiu kamieni milowych niezbędnych do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF). Przedłużające się napięcia mogą również zaważyć na nastrojach rynkowych, które od grudnia były odporne na wydarzenia polityczne" - czytamy w komunikacie.

Finanse rządzą polityką

Ryzyko polityczne może spotęgować trudne wybory w zakresie polityki fiskalnej, przed którymi stoi rząd Donalda Tuska, wskazała też agencja.

"W ostatnich latach sytuacja fiskalna Polski uległa osłabieniu i choć nowy rząd zobowiązał się do zmniejszenia deficytu, jest on zaangażowany w dodatkowe wydatki na obronę i cele społeczne i nie określił średnioterminowych priorytetów fiskalnych. Biorąc pod uwagę istniejącą sztywność wydatków, Fitch zakłada, że konsolidacja będzie umiarkowana. Nasze prognozy bazowe przewidują, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB będzie stopniowo wzrastał do około 55% do 2025 r. z 49,3% na koniec 2022 r., co jest zasadniczo zgodne z medianą kategorii 'A'" - czytamy dalej.

Ubiegłoroczne, większe niż oczekiwano przedwyborcze obniżki stóp procentowych, wzbudziły niepewność co do tempa luzowania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski (NBP) oraz interakcji polityki fiskalnej i pieniężnej w celu wsparcia wysiłków na rzecz osiągnięcia celu inflacyjnego, dodał Fitch.

Kontrowersje wokół NBP

"Tusk był bardzo krytyczny wobec prezesa NBP podczas kampanii wyborczej, a próby nowego rządu zmuszenia go do stawienia się przed specjalnym trybunałem (co może pociągnąć za sobą jego zawieszenie) dodatkowo podsyciły debatę publiczną na temat niezależności NBP. Wiarygodność instytucji i wyniki polityki są ważnymi czynnikami w analizie suwerenności przeprowadzanej przez agencję Fitch" - napisano w komunikacie.

Fitch ocenia, że powrót do władzy prounijnego Tuska, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej w latach 2014-2019, poprawił perspektywy wypłat w ramach RRF.

Pieniądze z UE

"Polska złożyła swój pierwszy wniosek o płatność w ramach RRF w związku z początkową wypłatą dotacji w wysokości 5,2 mld euro, która może nastąpić w I kw. 2024. Jednak, jak zauważyliśmy w naszym listopadowym przeglądzie, postępy w przeglądach RRF stanowią kluczowe testy polityczne, a podwyższone napięcia polityczne zwiększają ryzyko opóźnień w kolejnych wypłatach" - zakończono w materiale.

