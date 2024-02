Jak poinformowała spółka, z jej rady nadzorczej odwołani przez ministra aktywów zostali Halina Buk, Jolanta Górska, Alojzy Nowak i Stanisław Prusek. Powody odwołania nie zostały podane - zaznaczyła JSW.

Kto został w radzie nadzorczej JSW

Oznacza to, że w radzie nadzorczej JSW zasiadają obecnie Michał Rospędek oraz z wyboru załogi: Robert Kudelski, Arkadiusz Wypych, Paweł Nieradzik.

Nowi członkowie rady

Jednocześnie minister aktywów powołał z dniem 13 lutego 2024 r. w skład rady nadzorczej XI kadencji Katarzynę Bilińską, Artura Kisielewskiego, Arkadiusza Mężyka, Pawła Rostowskiego, Krzysztofa Szlaga i Krzysztofa Wronę.

Zgodnie ze statutem spółki, rada nadzorcza JSW składa się z co najmniej sześciu członków.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność Grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka-Bzie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Skarb Państwa ma w JSW 55,16 proc. akcji. kapitałowa JSW zatrudnia ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

